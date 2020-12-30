Суд 30 декабря в очередной раз не избрал меру пресечения Олегу Татарову. Из-за этого заместитель руководителя Офиса Президента покидал здание ВАКС в дыму и под возмущенные возгласы протестующих.

Татаров вышел из ВАКС

Демонстранты требовали взять чиновника под стражу и выкрикивали "Позор" и "Стоп Татаров". Об этом сообщает 24 канал.

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Когда чиновник вышел из Высшего антикоррупционного суда, участники митинга у здания зажгли файеры и дымовые шашки.

На вопрос журналистов Татарову о том, когда ему отменят подозрение, тот ответил, что это сложно спрогнозировать.

Офис Генпрокурора не может подать ходатайство об отмене подозрения,

– сказал Татаров.

В конце заместитель руководителя ОП поздравил митингующих и журналистов с Новым годом и пошел к автомобилю.

Татаров вышел из здания суда: видео

Олег Татаров вышел из суда под возмущенные возгласы протестующих / Фото Олега Климчука для 24 канала​

Дело Татарова: главное