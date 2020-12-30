Татаров покинул ВАКС под возмущенные возгласы демонстрантов: фото, видео
Суд 30 декабря в очередной раз не избрал меру пресечения Олегу Татарову. Из-за этого заместитель руководителя Офиса Президента покидал здание ВАКС в дыму и под возмущенные возгласы протестующих.
Татаров вышел из ВАКС
Демонстранты требовали взять чиновника под стражу и выкрикивали "Позор" и "Стоп Татаров". Об этом сообщает 24 канал.
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Когда чиновник вышел из Высшего антикоррупционного суда, участники митинга у здания зажгли файеры и дымовые шашки.
На вопрос журналистов Татарову о том, когда ему отменят подозрение, тот ответил, что это сложно спрогнозировать.
Офис Генпрокурора не может подать ходатайство об отмене подозрения,
– сказал Татаров.
В конце заместитель руководителя ОП поздравил митингующих и журналистов с Новым годом и пошел к автомобилю.
Татаров вышел из здания суда: видео
Олег Татаров вышел из суда под возмущенные возгласы протестующих / Фото Олега Климчука для 24 канала
Дело Татарова: главное
- Заместителя руководителя ОП подозревают в причастности к коррупции. Речь идет о схеме с незаконным присвоением квартир Нацгвардии. Убытки для государства составили более 81 миллиона гривен.
- Фигурант дела застройщик Максим Микитась заявил, что Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика.
- 18 декабря Татарову объявили подозрение.
- Офис генпрокурора забрал дело в НАБУ и передал в Службу безопасности Украины. В Национальном антикоррупционном бюро назвали такие действия беспрецедентным вмешательством в расследование.
- 29 декабря Татарову не смогли избрать меру пресечения, потому что прокуроры не пришли в зал суда.
- 30 декабря суд не избрал меру пресечения чиновнику, потому что "подозрение было необоснованно".
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