Дело в отношении заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова передали в СБУ. Сам чиновник утверждает, что готов к любому открытому и публичному судебному процессу.

Реакция Татарова

Заместитель главы ОП отреагировал на информацию СМИ о том, что судебное заседание может не состояться из-за передачи дела в СБУ. Об этом Татаров заявил в телеграм.

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Моя позиция неизменна. Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу с участием журналистов, потому что уже 3 недели требую от НАБУ представить обществу хоть одно доказательство моей любой противоправной деятельности,

– написал политик.

Обратите внимание! Офис генпрокурора забрал дело Татарова и передал его в СБУ. Прокуратуру обязали сделать это через решение Печерского райсуда Киева. В НАБУ раскритиковали решение, ведь считают, что рассматривать их дела имеет полномочия только Высший антикоррупционный суд.

Дело Татарова: коротко