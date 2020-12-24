Готов к публичному судебному процессу, – Татаров о передаче дела в СБУ
Дело в отношении заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова передали в СБУ. Сам чиновник утверждает, что готов к любому открытому и публичному судебному процессу.
Реакция Татарова
Заместитель главы ОП отреагировал на информацию СМИ о том, что судебное заседание может не состояться из-за передачи дела в СБУ. Об этом Татаров заявил в телеграм.
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Моя позиция неизменна. Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу с участием журналистов, потому что уже 3 недели требую от НАБУ представить обществу хоть одно доказательство моей любой противоправной деятельности,
– написал политик.
Дело Татарова: коротко
- Татаров может быть причастен к схеме о хищении квартир Нацгвардии. Дело касается 81 миллиона гривен.
- Вероятно, Татаров выступал посредником при передаче взятки, ведь, возможно, написал позитивную экспертизу в пользу компании-застройщика.
- 18 декабря политику объявили о подозрении, а 21 декабря он пришел в НАБУ на допрос.
- Впоследствии, по информации СМИ, чиновник написал заявление на прекращение своих полномочий в Офисе Президента.
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