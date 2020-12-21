Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров 21 декабря написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей. В тот же день он пришел в НАБУ по повестке о вызове.

Татров решил временно прекратить исполнять свои обязанности из-за существенного общественного резонанса. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, пишет "Украинская правда".

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Как отметил Подоляк, Татаров решил уйти во временную отставку во избежание манипулятивных трактовок. По его словам, это поможет избежать конфликта интересов и любого давления на правоохранительные органы.

Из-за значительного общественного резонанса и во избежание любых манипулятивных трактовок, заместитель главы ОПГ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей,

– объяснил Подоляк.

Подоляк рассказал, что Татаров будет защищаться как частное лицо. Он добавил, что теперь обязанности Татарова должны передать другому должностному лицу.

Татаров пришел в НАБУ

Заметим, что 21 декабря Олег Татаров пришел в НАБУ по повестке о вызове. Политика подозревают в причастности к незаконной схемы по завладению квартирами Нацгвардии.

Заметим, 18 декабря НАБУ сообщило Татарову подозрение в причастности к коррупции. Вечером того же дня в Офис Президента пришли специалисты бюро. Впрочем, их не пустили, потому что вопрос представителей НАБУ, якобы, выходил за пределы законных процедур.

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В чем подозревают Татарова

Олега Татарова подозревают в причастности к делу о хищении квартир Национальной гвардии. Тогда ущерб государству в этом производстве составлял 81 миллион гривен .

. Фигурант дела застройщик Максим Микитась заявил, что именно Татаров договаривался о написании положительной экспертизе в пользу компании-застройщика.

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