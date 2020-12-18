НАБУ и САП 18 декабря сообщили, что объявили о подозрении заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. Впрочем политолог Владимир Фесенко считает, что Татаров может и остаться на своем посту, если в течение новогодних праздников уменьшится резонанс вокруг скандала.

Татарову вменяют участие в дерзкой афере с землями Нацгвардии, за которую уже задержан и дает показания главный фигурант дела – застройщик Максим Микитась. Больше об этом – в материале журналистов 24 канала.

К теме Татарову сообщили о подозрении

Сам Татаров на сообщение Антикоррупционного бюро отреагировал традиционно – обвинениями.

Несколько недель Татарова якобы пытались спасти от подозрения

До сих пор выглядело так, будто заместителя Андрея Ермака пытаются спасти. Накануне генпрокурор Ирина Венедиктова заменила прокуроров, которые собирались вручить Татарову подозрение, и 3 недели ее не подписывала.

Сам Татаров убеждал всех, что даже не думает об увольнении. Офис Зеленского также отмалчивается. А скандальный судья Печерского суда Сергей Вовк вообще постановил забрать дело Татарова в НАБУ и передать в ГБР. Держатся за Татарова в ОП, несмотря на скандал, не случайно.

Сейчас это выглядит, как определенная громкая информационная кампания по Татарову. Но реальный судебный процесс начнется только после того, как ему вручат подозрение. Это только начало всего дела,

– отметил политолог Тарас Семенюк.

По словам активистов, подозрение Татарову вручили под давлением внимания СМИ и антикоррупционных активистов.

На то, что фактически второго по статусу человека в Офисе Президента теперь официально подозревают в коррупции у Владимира Зеленского, который обещал нулевую толерантность к ней, пока не отреагировали.

Фесенко: Татаров может и остаться в Офисе Президента

По словам политолога Владимира Фесенко, если это действующее напряжение, цепочка проблем в течение новогодних праздников как-то "заглохнет" и не будет такого резонанса, то Татаров может остаться на посту.

"Если не дай Бог для Татарова конфликт продолжится, тогда лишь вопрос времени, когда его освободят", – отметил он.

Однако на антикоррупционные войны в Украине отреагировало авторитетное американское издание Bloomberg.

Обратите внимание Зеленский теряет авторитет и проигрывает борьбу с коррупцией, – СМИ

"Лидера Украины ломает система, которую он поклялся разрушить" – статью с таким красноречивым заголовком опубликовали в номере за 18 декабря.

Издание отмечает, что при Зеленском страной по-прежнему: