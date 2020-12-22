Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров может привлекать различные механизмы влияния на суд по делу в отношении него. Вероятно, он будет давить на свидетелей и правоохранителей.

Он продолжает курировать ГБР и имеет тесные связи с Офисом Генпрокурора. Поэтому есть риск, что его дело могут блокировать, чтобы не направлять его в суд. Об этом сообщила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в эфире 24 канала.

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По ее словам, в первую очередь могут влиять на Антикоррупционный суд. Щербань заявила, что для судебного органа это будет своеобразным испытанием, ведь Он был человеком, который решал проблемы Офиса президента с Конституционным Судом.

Манипуляции по делу Татарова

По мнению юриста, Офис президента совершил некоторые манипуляции по делу Татарова. Несмотря на публичные обвинения и претензии к нему, он до сих пор занимает должность.

Это сверхважная должность, которая дает широкие возможности влияния на судебную и правоохранительную систему,

- подчеркнула она.

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По словам юриста, в Офисе президента заявили, что якобы Татаров временно остановил свои полномочия. Однако юридически такой процедуры нет. Щербан рассказала, что есть лишь 2 пути, согласно которым Татарова можно отстранить от исполнения обязанностей: отстранение или увольнение.

"Никакой остановки полномочий не существует, поэтому это манипуляция, – сообщила юрист.

Имеет ли дело перспективу

Щербан заявила, что с юридической точки зрения дело Татарова имеет перспективу, ведь детективы зафиксировали доказательства, а Максим Микитась дал разоблачительные показания.

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Однако, желание политической воли находится под вопросом. Юрист добавила, что для этого важно, чтобы общество осуществляло давление на ход дела.

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