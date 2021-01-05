Журналист Юрий Бутусов заявил, что подозреваемые в коррупционной схеме Олег Татаров и Максим Микитась были близкими друзьями. Раньше они часто праздновали вместе Новый год.

Что заявил Бутусов

В 2016 году заместитель руководителя Офиса Президента Татаров и экс-нардеп Микитась отмечали праздник на Кубе, в 2019 году – в Мексике. Об этом Бутусов сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Татаров и Микитась вместе с семьями встречали каждый Новый год. Все делали вместе, а сидит (в тюрьме – 24 канал) почему-то один,

– сказал журналист.

В качестве свидетельства своих слов Бутусов опубликовал 2 фотографии, на которых изображены фигуранты одного дела.



Микитась и Татаров праздновали вместе Новый год

По словам Бутусова, заместитель руководителя ОП делает все, чтобы запугать Микитася и заставить его отказаться от показаний в НАБУ.

"Заставить скрыть, что они с Микитасем были очень близки, что все делали вместе. Что именно Татаров обеспечивал "крышу", фальсификацию экспертиз по уголовным делам, обещал "отмазать" от любых проблем", – подчеркнул Бутусов.

В чем подозревают Микитася и Татарова