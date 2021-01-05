Татаров и Микитась каждый год вместе праздновали Новый год, – Бутусов: фото
Журналист Юрий Бутусов заявил, что подозреваемые в коррупционной схеме Олег Татаров и Максим Микитась были близкими друзьями. Раньше они часто праздновали вместе Новый год.
Что заявил Бутусов
В 2016 году заместитель руководителя Офиса Президента Татаров и экс-нардеп Микитась отмечали праздник на Кубе, в 2019 году – в Мексике. Об этом Бутусов сообщил на своей странице в фейсбуке.
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Татаров и Микитась вместе с семьями встречали каждый Новый год. Все делали вместе, а сидит (в тюрьме – 24 канал) почему-то один,
– сказал журналист.
В качестве свидетельства своих слов Бутусов опубликовал 2 фотографии, на которых изображены фигуранты одного дела.
Микитась и Татаров праздновали вместе Новый год
По словам Бутусова, заместитель руководителя ОП делает все, чтобы запугать Микитася и заставить его отказаться от показаний в НАБУ.
"Заставить скрыть, что они с Микитасем были очень близки, что все делали вместе. Что именно Татаров обеспечивал "крышу", фальсификацию экспертиз по уголовным делам, обещал "отмазать" от любых проблем", – подчеркнул Бутусов.
В чем подозревают Микитася и Татарова
- В октябре 2019 года Микитасю сообщили подозрение в завладении имуществом Нацгвардии более чем на 81 миллион гривен.
- В частности в 2016 – 2017 годах Нацгвардия заключила соглашение с "Укрбудом" об отказе от квартир и паркомест в Киеве в обмен на 65 квартир в доме на окраине столицы.
- В суде Микитась заявил, что Татаров договорился о написании положительной экспертизы в пользу частной компании-застройщика. То есть фактически заместитель руководителя ОП выполнял роль посредника в передаче взятки.
- 31 декабря 2020 года Микитася взяли под стражу без права внесения залога, а Татарову меру пресечения так и не выбрали.
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