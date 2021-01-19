Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров назвал фейком информацию о подготовке законодательных инициатив в отношении антикоррупционных органов. Ранее появилась информация, что таким образом планируют спасти Татарова от ответственности за участие в коррупционных схемах.

Татаров говорит, что информация о законопроекте является фейком

Сам Татаров написал, что серию статей о якобы таких инициативах ОПУ подготовили "оппоненты независимости Украины". Об этом заместитель Ермака написал в телеграме.

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Эта информация является очередным фейком и не имеет ничего общего с реальностью. Ни в Офисе Президента Украины, ни в других властных кабинетах не рассматривают и не планируют работать над подобными инициативами,

– убеждает Татаров.

Заместитель председателя ОПУ отметил, что попытки ассоциировать деятельность антикоррупционных органов с незаконными действиями их руководителей являются манипуляцией.

О подготовке законопроекта сообщил Шабунин

Отметим, что о подготовке срочного законопроекта рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В чем вроде бы заключается инициатива:

Из подследственности НАБУ забирают топ-чиновников.

Зато детективы бюро будут заниматься более мелкими коррупционерами.

Высшему антикоррупционному суду меняют статус на специальный.

Генпрокурор имеет право забирать дела у НАБУ.

За сотрудничество с зарубежными коллегами должен отвечать Офис генпрокурора.