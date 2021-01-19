Татаров говорит, что его не спасают от НАБУ специальными законопроектами
Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров назвал фейком информацию о подготовке законодательных инициатив в отношении антикоррупционных органов. Ранее появилась информация, что таким образом планируют спасти Татарова от ответственности за участие в коррупционных схемах.
Татаров говорит, что информация о законопроекте является фейком
Сам Татаров написал, что серию статей о якобы таких инициативах ОПУ подготовили "оппоненты независимости Украины". Об этом заместитель Ермака написал в телеграме.
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Эта информация является очередным фейком и не имеет ничего общего с реальностью. Ни в Офисе Президента Украины, ни в других властных кабинетах не рассматривают и не планируют работать над подобными инициативами,
– убеждает Татаров.
Заместитель председателя ОПУ отметил, что попытки ассоциировать деятельность антикоррупционных органов с незаконными действиями их руководителей являются манипуляцией.
О подготовке законопроекта сообщил Шабунин
Отметим, что о подготовке срочного законопроекта рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
В чем вроде бы заключается инициатива:
- Из подследственности НАБУ забирают топ-чиновников.
- Зато детективы бюро будут заниматься более мелкими коррупционерами.
- Высшему антикоррупционному суду меняют статус на специальный.
- Генпрокурор имеет право забирать дела у НАБУ.
- За сотрудничество с зарубежными коллегами должен отвечать Офис генпрокурора.
В чем подозревают Олега Татарова?Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме, которая касается руководителя "Укрбуда" Максима Микитася. Речь идет о завладении квартирами Нацгвардии, что принесло государству ущерб на 81 миллион гривен. Накануне избрания меры пресечения Офис генпрокурора передал дело Татарова в СБУ.
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