Татаров через суд пытается отменить подозрение: детали заседания
Заместитель руководителя Офиса Президента Олега Татарова пытается оспорить вручение ему подозрения. Соответствующее заседание состоялось 23 февраля в Шевченковском районном суде Киева.
Источник:24 канал
Рассмотрел жалобу следственный судья Владимир Бугиль. Заслушав обе стороны, он перенес заседание суда на 25 февраля.
Читайте также Схема передачи дел Татарова и Дубневичей похожа: что решит суд
Адвокаты Татарова в суде заявили, что сообщение о подозрении было с нарушением норм закона. Ведь должно быть подано по его месту жительства.
"Однако Олег Татаров ее получил по месту работы. Сам порядок вручения подозрения по месту работы является незаконным", – подчеркнула сторона защиты.
Что известно о судье Бугиле
Жалобу заместителя председателя Офиса Президента рассматривает судья Владимир Бугиль, который ранее получил заключение о недоброчеснисти от Общественного совета добродетели.
Однако прокуроры отказались использовать это решение совета, чтобы объявить ему отвод от дела.
Это не имеет с законом ничего общего, – Шабунин
Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в эфире 24 канала отметил, что Татарова всячески пытаются "отмазать" в этом деле. Для этого ОП использует:
- Шевченковский суд;
- Печерский суд;
- Киевский апелляционный суд;
- Верховный суд;
- Государственное бюро расследований.
Это не имеет с законом ничего общего,
– подчеркнул он.
Руководитель ЦПК вспомнил, что ГБР 4 раза не принесло материалы в суд. Мол, чтобы не нарушать тайну следствий, потому что они эти материалы забрали из Печерского суда.
По его словам, прокуроры, назначенные Венедиктовой в этом деле, хотят только "отмазать" заместителя руководителя Офиса Президента. Ведь и сама прокурорская группа в Антикоррупционном суде в прошлый раз заявила, что Татарову не нужно никакой меры пресечения.
Виталий Шабунин прокомментировал попытку Татарова обжаловать подозрение в суде:
Поделиться новостью