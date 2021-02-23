Заместитель руководителя Офиса Президента Олега Татарова пытается оспорить вручение ему подозрения. Соответствующее заседание состоялось 23 февраля в Шевченковском районном суде Киева.

Рассмотрел жалобу следственный судья Владимир Бугиль. Заслушав обе стороны, он перенес заседание суда на 25 февраля.

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Адвокаты Татарова в суде заявили, что сообщение о подозрении было с нарушением норм закона. Ведь должно быть подано по его месту жительства.

"Однако Олег Татаров ее получил по месту работы. Сам порядок вручения подозрения по месту работы является незаконным", – подчеркнула сторона защиты.

Что известно о судье Бугиле

Жалобу заместителя председателя Офиса Президента рассматривает судья Владимир Бугиль, который ранее получил заключение о недоброчеснисти от Общественного совета добродетели.

Однако прокуроры отказались использовать это решение совета, чтобы объявить ему отвод от дела.

Это не имеет с законом ничего общего, – Шабунин

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в эфире 24 канала отметил, что Татарова всячески пытаются "отмазать" в этом деле. Для этого ОП использует:

Шевченковский суд;

Печерский суд;

Киевский апелляционный суд;

Верховный суд;

Государственное бюро расследований.

Это не имеет с законом ничего общего,

– подчеркнул он.

Руководитель ЦПК вспомнил, что ГБР 4 раза не принесло материалы в суд. Мол, чтобы не нарушать тайну следствий, потому что они эти материалы забрали из Печерского суда.

По его словам, прокуроры, назначенные Венедиктовой в этом деле, хотят только "отмазать" заместителя руководителя Офиса Президента. Ведь и сама прокурорская группа в Антикоррупционном суде в прошлый раз заявила, что Татарову не нужно никакой меры пресечения.

Справка. Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционным сделкам экс-нардепа Максима Микитася. Речь идет о деле о квартирах Национальной гвардии и убытках в 81 миллион гривен.

Виталий Шабунин прокомментировал попытку Татарова обжаловать подозрение в суде: