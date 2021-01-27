Татаров был на праздновании Дня рождения Зеленского, – Бутусов
Олег Татаров посетил празднование Дня рождения президента Владимира Зеленского. Главе государства 26 января исполнилось 43 года.
Источник: фейсбук-страница Юрия Бутусова
Бутусов подчеркнул, что Татаров продолжает в полном объеме исполнять обязанности заместителя главы Офиса Президента Андрея Ермака.
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На празднованиях в ОП Татаров – до сих пор желанный гость.
Татаров присутствовал на праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского,
– подчеркнул Бутусов.
Что еще сказал Бутусов
- Он встречается с президентом Зеленским и выполняет его поручения.
- Генпрокуратура пытается закрыть уголовное дело НАБУ против Татарова, и, очевидно, делает это по поручению самого президента.
Дело Татарова: что известно
- Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме с квартирами нацгвардейцев.
- В результате этого дела Украина потеряла 81 миллион гривен.
- Офис генпрокурора передал дело Татарова Службе безопасности Украины.
- Против генпрокурора Ирины Венедиктовой открыли уголовное производство за возможное незаконное вмешательство в расследование.
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