В Офисе Генпрокурора заявили, что подали ходатайство об отзыве с ВАКС меры пресечения Олегу Татарову по двум причинам. Они касаются нарушений уголовного кодекса Украины.

Что заявили прокуроры

В действиях подозреваемых возможен состав другого уголовного коррупционного правонарушения. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора, пишет Интерфакс-Украина.

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Это не дает права обращения в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей,

– отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что сообщение о подозрении заместителю руководителя Офиса Президента осуществили с нарушением требований неуполномоченным лицом.

"Это подтверждается судебной практикой, в том числе ВАКС. Несмотря на приостановление права на занятие адвокатской деятельностью, он (Татаров – 24 канал) не утратил статуса адвоката", – отметили в Офисе генпрокурора.

По данным прокуратуры, указанные нарушения требований УПК Украины могут привести к тому, что суд признает собранные доказательства недопустимыми.

В то же время в ведомстве отметили, что после поступления материалов досудебного расследования с НАБУ, СБУ и Офис генпрокурора дадут оценку собранным доказательствам и примут соответствующие процессуальные решения.

Что этому предшествовало

29 декабря Высший антикоррупционный суд должен был избрать для Татарова меру пресечения.

Впрочем этого не произошло, потому что прокуроры не пришли на заседание.

30 декабря суд опять не избрал меру пресечения чиновнику. Прокуроры требовали отменить ходатайство, поскольку подозрение, мол, было необоснованно.

Кстати, под зданием ВАКС проходила акция протеста. Люди требовали, чтобы суд взял под стражу заместителя руководителя ОУ.

Заметим, Татарова подозревают в причастности к коррупционной схемы по завладению квартирами Нацгвардии. Больше о деле – читайте здесь.