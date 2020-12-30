Татаров без меры пресечения: Офис генпрокурора объяснил, почему подал ходатайство
В Офисе Генпрокурора заявили, что подали ходатайство об отзыве с ВАКС меры пресечения Олегу Татарову по двум причинам. Они касаются нарушений уголовного кодекса Украины.
Что заявили прокуроры
В действиях подозреваемых возможен состав другого уголовного коррупционного правонарушения. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора, пишет Интерфакс-Украина.
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Это не дает права обращения в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей,
– отметили в Генпрокуратуре.
В ведомстве добавили, что сообщение о подозрении заместителю руководителя Офиса Президента осуществили с нарушением требований неуполномоченным лицом.
"Это подтверждается судебной практикой, в том числе ВАКС. Несмотря на приостановление права на занятие адвокатской деятельностью, он (Татаров – 24 канал) не утратил статуса адвоката", – отметили в Офисе генпрокурора.
По данным прокуратуры, указанные нарушения требований УПК Украины могут привести к тому, что суд признает собранные доказательства недопустимыми.
В то же время в ведомстве отметили, что после поступления материалов досудебного расследования с НАБУ, СБУ и Офис генпрокурора дадут оценку собранным доказательствам и примут соответствующие процессуальные решения.
Что этому предшествовало
- 29 декабря Высший антикоррупционный суд должен был избрать для Татарова меру пресечения.
- Впрочем этого не произошло, потому что прокуроры не пришли на заседание.
- 30 декабря суд опять не избрал меру пресечения чиновнику. Прокуроры требовали отменить ходатайство, поскольку подозрение, мол, было необоснованно.
- Кстати, под зданием ВАКС проходила акция протеста. Люди требовали, чтобы суд взял под стражу заместителя руководителя ОУ.
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