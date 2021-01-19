В истории с повышением тарифов и возникшей по этому поводу массовой истерией, как обычно, много эмоций, за которыми голос разума не различим. Предлагаются самые разные решения и шаги, кроме тех, которые действительно нужны.

Масштабная реконструкции поможет

Как бы ни было больно это осознавать – тарифы в будущем будут только расти. И снизить финансовую нагрузку на население можно лишь одним способом – экономией. Причины непомерных платежек за отопление – устаревшая, неэффективная система отопления. В советских домах нет возможности регулировать температуру радиаторов, поэтому сплошь и рядом видим ситуацию, когда даже в теплые дни батареи раскалены, и в результате люди получают огромные счета. Кроме того, такие дома не утеплены и промерзают в сильные холода.

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Я живу в новостройке, где фасад утеплен, а на батареях стоят регуляторы, и мне ни разу не приходил астрономический счет за отопление. В октябре и апреле, когда на улице +10, мы не включаем его совсем. А в остальные месяцы прогреваем только те комнаты, где находимся. На полную мощь батареи работают только сейчас, в сильный мороз. Но сколько таких морозных дней было за последние пару лет? В общей сложности – недели две.

Вывод отсюда простой – страна нуждается в масштабной реконструкции жилого фонда.

Без этого мы так и будем напрасно сжигать миллиарды кубометров газа и получать огромные счета. И платить по ним в любом случае придется. Газ Украине никто не подарит.

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Бедное население само реконструкцию жилья не потянет. Не обойтись без государственной программы. И деньги в теории есть. Можно было бы направить на такую реконструкцию часть средств от "великого будівництва". Была бы и реальная помощь людям, и вложение в энергобезопасность страны.

Источник: Facebook