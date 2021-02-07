Украинцев в начале 2021 года, сразу же шокировали тарифами на газ. Социологи даже связывают с этим падение рейтинга "Слуги народа". Впоследствии Кабмин все же снизил цену. Однако это насторожило МВФ. Почему возникла эпопея с газом – попыталась объяснить нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в программе "Перекрестный допрос".

О тарифах

История с тарифами сильно отразилась на рейтинге вашей партии. Возможно, из-за этого во многих социологических опросах "Слуга народа" уступила место ОПЗЖ?

Тарифы – это очень болезненная тема для большинства населения во все периоды.

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Так было и в 2018 году, когда было большое поднятие, тогда было возмущение (общества – 24 канал). Это же не от того, что у нас цены выше, чем в Европе.



ОПЗЖ опередила "Слугу народа" / Источник: КМИС / Инфографика 24 канала

У нас зарплаты меньше, чем в Европе.

Абсолютно точно. У нас меньшие доходы. Если сравнить с 2018 годом, то все равно доходы выросли:

минимальная зарплата – с 3 200 гривен до 6 000 гривен;

средняя была 9 000 гривен, а сейчас – 12 500 гривен.

Уровень жизни растет, но не в разы, как бы людям этого хотелось. Я являюсь сторонником рыночной экономики, рынка газа – чтобы работал не 1 монополист, а была конкуренция.

Все равно – этот рынок должен работать не на олигархических условиях. Мы все прекрасно понимаем, какому олигарху принадлежат все эти газсбыты. Сейчас облгаз и газсбыт – это уже разные вещи. Облгаз пишет в платежках распределение газа. Мы уже зарегистрировали законопроект, который обяжет их выдавать свои услуги на Prozorro, чтобы мы понимали составные тарифы.

"Перекрестный допрос" с Евгенией Кравчук: смотрите видео

О распределении газа

Составляющие тарифы, которые подают на утверждение облгазы, контролирует государственный регулятор – Национальная комиссия по регулированию рынка коммунальных услуг. Она не имела никаких возражений против того, чтобы утвердить повышение тарифы, о чем попросили "фирташевские" облгазы. Государственный регулятор при президенте Зеленском не имеет ничего против, чтобы олигархи повышали цены на доставку газа.

Давайте теперь разберемся с этими понятиями. Доставку газа мы вообще не берем, она стоит 15 копеек – это не до этого. Распределение тарифов и есть цена самого газа. Давайте по цене самого газа.

Мы сейчас говорим о распределении газа.

Хорошо, давайте сначала о распределении. Очень важно, чтобы люди понимали, как можно сэкономить. Я родителей перевела на "Нафтогаз" уже. Распределение газа. В Киеве этот тариф, если я не ошибаюсь, стоит 40 копеек – он невысокий, потому что здесь много потребителей, в первую очередь промышленных предприятий, на которые можно раскинуть эту стоимость. В то же время есть:

"Лубны Газ";

"Тисменица Газ";

"Калуш Газ".

У них очень малое количество абонентов, а потому расходы разбрасывают только на них. Соответственно получается, что у них очень высокие тарифы. Действительно, НКРКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 24 канал) могла раньше сказать, что у них нет инструментов и они не могут ввести в эти облгазы временную администрацию. Нет такого законодательства, его сейчас готовят.

Можно ограничить, чтобы эта монополия была не меньше 100 тысяч пользователей, а не 40 или 25, которые есть у "Лубны газа". Есть же какие-то разумные законодательные решения. Конечно, вопрос, почему все это происходит 1 января или в конце декабря. У всех шок.

Тем более, что о тарифах говорили уже в конце 2020 года и это очень ожидаемое поднятие тарифов. Однако получается, что мы на него реагируем, когда уже вышли люди на улицу.

Ну, или, по крайней мере, увидели новости. На самом деле в наших партийных чатах начались большие баталии, как только это опубликовали. В начале января у нас было несколько онлайн-встреч и с Юрием Витренко, и с Андреем Коболевым, и с НКРКУ. Тогда все пытались решить.

Что известно о скандале вокруг тарифов? В 2021 году значительно выросли цены на газ для населения. Украинцы отреагировали на это довольно возмутительно – во многих украинских городах люди вышли на протесты. Уже 18 января Кабинет Министров ввел государственное регулирование цены на газ на период карантина – тариф снизили более чем на 30%. Такое решение Кабмина обеспокоило МВФ. Дело в том, что одним из условий транша от Фонда было введение рыночного образования тарифов.

Скорее, это все-таки вопрос к исполнительной власти, почему нельзя было просчитать на 2 шага вперед какие-то вещи и принимать раньше. Однако у меня вопрос к "Нафтогазу" точно такой же. Окей, у них растет понемногу это количество абонентов. Сейчас 9% украинцев пользуется услугами "Нафтогаза" и у них цена меньше.

Вот сейчас на февраль у них 6,86 (гривен за кубометр – 24 канал) – это еще меньше, чем предельная норма. Однако где они были с маркетинговой кампанией о годовом тарифе? Есть 30 тысяч человек, которые подписали домохозяйства, годовой тариф и сейчас платят по 4,7 гривны. Ну это же, пожалуй, можно было и другим людям предложить такую возможность. Однозначно в 2022 году в отопительный сезон надо работать в формате фиксированного тарифа на год.



Цена на газ в Украине / инфографика 24 канала

О "Нафтогазе" и субсидиях

Сами говорите о том, что вы поддерживаете рынок, но мы снова перешли на ручное управление, которое очень не нравится МВФ. Что говорят наши партнеры?

Нельзя сказать, что это очень ручное управление. Как вообще возникла эта цена 6,99 гривен? Когда формировали решение правительства, посмотрели цены, которые есть на рынке, тогда одна из компаний – небольшая, конечно – предложила такую цену. Соответственно, это можно объяснить тем, что кто-то мог бы обеспечить, поэтому мы ограничиваем именно такой ценой, которая есть на рынке.



Евгения Кравчук на "Перекрестном допросе" / Фото 24 канал

Понятно, что в этом году зима была очень холодной для Европы и цены действительно выросли. Если бы не сделали этого ограничения 6,99 – то, к сожалению, в феврале мы могли бы иметь цену и 10 гривен, и даже 12.

Евгения, но согласитесь, что много ума не надо государственному "Нафтогазу" закупать газ, добываемый государственным "Укргаздобычей" по 2,90 гривен и продавать потребителям по 6,90, зарабатывая на каждом кубометре по 4 гривны. Когда будет разрушена эта государственная монополия "Нафтогаза", где менеджеры получают огромные деньги, управляя этим монстром, при чем не прилагая особых усилий?

Они считают, что очень хорошо справляются – это то, что я слышу от топ-менеджеров.

Я вам рассказал, как это работает: покупать газ дешево у государственной "Укргаздобычи" и дорого продавать его на рынке, вложить себе в карман огромные многомиллионные премии – это "прекрасная" работа.

Они же возвращают деньги в государственный бюджет и из этого бюджета мы хотим врачам повысить зарплаты. Эти деньги же откуда-то должны появиться. Отдавать на субсидии? Я думаю, что мы втроем можем платить за отопление, потому что мы люди молодые, которые работают, имеют работу. Мы можем это себе позволить. Те, кто не может, должны получить субсидию.

Однако если говорить о составляющей этой цены, то не забывайте, что там есть еще инвестиции в газодобычу. У нас с каждым годом падает добыча – это тоже вопрос к "Нафтогазу". По 200 – 400 миллионов кубов падает по сравнению с предыдущим годом, а должна расти. Именно это может быть какой-то долгосрочной стратегией, потому что тогда мы будем на экспортном ценовом паритете, а не на импортном.

Сейчас мы ориентируемся в рынке на импорте, а так мы сможем даже экспортировать. Эти популистские рассказы, что якобы можно только добычей обеспечить потребности населения – нет, сейчас нельзя. Это меньший уровень, потому что еще есть "теплокоммунэнерго", которые поставляют тепло в квартиры. Сейчас мы говорим только о тех домохозяйствах, которые подключились к газу и отапливаются котлом.

В конце концов, мы понимаем, что нельзя разделить газ для предприятий и для населения, потому что это одни трубы. Это как один сосуд, в который все стекается. Должен быть рынок, но без перекосов.

Однозначно надо увеличивать добычу. Об этом говорил Юрий Витренко. Он говорил, что видит это своей задачей. Еще одной задачей является энергоэффективность.

У нас куча теплопотерь в старых домах. Когда есть субсидии, то люди даже не задумываются, что стоит где-то там уменьшить, выключить отопление, когда они куда-то едут. Психология совсем по-другому работает.

О назначении Витренко министром энергетики

Александр Корниенко говорил о том, что кандидатуру Витренко на должность министра энергетики могут вносить и 3, и 10 раз.

Юридически – да. Ограничений нет.

К теме. Юрия Витренко пытаются назначить министром энергетики уже в третий раз, однако никак не удается – не хватает голосов.

Президент может видеть Витренко членом НКРКУ, чтобы потом он возглавил эту организацию. Такое будущее пророчил ему Корниенко. Тут вопрос такой – зачем было так быстро пробовать назначать Витренко на эту должность перед Новым годом? Сократили сначала права исполняющего обязанности, потом назначаем Витренко на должность, потом ушли в Раде на каникулы и сразу голосование. Мы сами себе ограничили срок.

Правильно, только первый пункт – сократить права исполняющего обязанности – не был запланированным. Это действительно была правка, которая появилась в зале. Я тоже, конечно, поддерживаю то, что исполняющие обязанности не могут быть 2 года. Так было с Ульяной Супрун в правительстве и Ольгой Буславец, которая 6 или 8 месяцев работала исполняющей обязанности.

Это в обход парламента правительство назначает фактически действующего министра. Это неправильно. Однако тут получился такой нюанс, что всегда должен быть какой-то разумный компромисс: если сокращают этот срок, то должны быть полноценные права, потому что человек не может ни подписывать, ни голосовать. Это действительно неправильно.

Думаю, что мы все же примем правку к другому закону, чтобы была эта возможность – или 30 дней, или 60 дней иметь полномочия для исполняющего обязанности. Однако он не может это делать 2 года.

Об исключении Дубинского из фракции

Евгения, кого-то вы не можете назначить на должность, как Юрия Витренко, а с кем-то уже попрощались, как с вашим бывшим коллегой по фракции Александром Дубинским. После того, как Дубинского выгнали из "Слуги народа", ждет ли та же участь других депутатов из так называемой группы Коломойского? По данным источников, у вас их там не меньше чем 20. Что будет дальше?

Эти все прогнозы источников, телеграмм-каналов о том, что после Дубинского выйдет еще 20 депутатов – конечно, они не оправдались. Никто не вышел. Никто даже не заявлял о том, что хочет покинуть фракцию или поставить вопрос об исключении из-за несогласия с позицией фракции.

Что известно об исключении Дубинского из фракции? Нардепа Александра Дубинского Нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" 1 февраля. Причиной стали санкции США, которые ввели против него 11 января из-за вероятного вмешательства в выборы американского президента.



Кто еще попал в санкционный список США / инфографика 24 канала

Работа продолжается довольно спокойно. Мы приняли достаточно много законопроектов за эти 2 недели, потому что прошлая неделя уже была довольно эмоционально-напряженной. В конце концов, Верховная Рада работает, коалиция есть, 245 депутатов сейчас в монобольшинстве.

Есть Бужанский, который выражает те же взгляды, что и Дубинский. Его тоже должна ждать судьба Дубинского?

Я бы все-таки их не сравнивала. Мне кажется, что наоборот – Максим (Бужанский – 24 канал) думает так: "Почему всегда пишут через запятую наши фамилии? Я же депутат от Днепра и мажоритарщик". У нас с Максимом много дискуссий по гуманитарной политике, но нельзя сказать, что он не ходит на работу, потому что Дубинский – это лишь 5% от всех голосований за год.

Часто фамилии Дубинский и Бужанский писали не через запятую, а через дефис – в контексте пророссийской позиции, за которую на Дубинского и были наложены санкции.

На Дубинского санкции наложили за вмешательство в выборы в США. Он пошел на пресконференции и был на ней вместе с Андреем Деркачем. Я думаю, он уже осознал, какая это большая ошибка. Александр говорит, что "Слуга народа" – это "Титаник", но им ("Титаником" – 24 канал) была эта пресс-сконференция с Деркачом, которая фактически и потянула его вниз.



Максим Бужанский / Фото Цензор.нет

Кстати, тут вопрос К СБУ. Все говорят, что это агент ФСБ в Верховной Раде. Я надеюсь, что продолжается работа над производствами или доказательствами, потому что есть впечатление, что весь мир знает об этом, кроме спецслужб.

Справка. В ноябре 2019 года Дубинский вместе с Деркачом провели совместную пресс-сконференцию. Она касалась якобы международной коррупции с участием граждан США и Украины.

Сначала, когда ввели санкции, президент говорил, что он не будет реагировать на это.

О том, что не будет реагировать, говорил какой-то советник. В конце концов, президент довольно четко объяснил свою позицию на фракции и сказал об этом в интервью. Однако надо сказать, что Владимир Зеленский предлагал более корректный вариант, чтобы Дубинский сам вышел из фракции и не надо было бы устраивать этот цирк.

О чем говорится Зеленский попросил Дубинского уйти из "Слуги народа": тот не послушал, – СМИ

Мне кажется, что для многих моих коллег именно это поведение (Дубинского – 24 канал) в течение недели стало конечным аргументом, чтобы подписаться за исключение. Санкции США не являются юридическим основанием для исключения из фракции, это нигде не прописано.

Тогда за что вы выгнали Дубинского?

За некомандную работу. Надо признать, что такую свою позицию Александр (Дубинский – 24 канал) и раньше высказывал – была довольно неприятная критика в сторону своих коллег, команды и правительства.

О "сливе" информации

Правда ли, что именно Александр Дубинский оказался причастным к тому, что "сливал" информацию о внутренних переговорах во фракции и разговоры с президентом в различные сомнительные телеграмм-каналы. В частности, в те, что связаны с Россией? Правда ли, что это именно он организовал утечку "прослушки" бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, который критиковал президента Зеленского.

Я не могу это подтвердить, нужно иметь доказательства. Спецслужбы и правоохранительные органы до сих пор не предоставили отчет о том, кто же подслушивал и как произошла эта запись с Гончаруком. Однако очень важным является то, что ГБР возбудило дело в отношении пленок Порошенко и Байдена. Если мы допускаем, что они не фейковые, то кто это сделал и передал так, что они оказались у Деркача.

Справка. В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы свидетельствуют о влиянии тогда еще экс-вице-президента США Байдена на пятого президента Украины Порошенко. Подробнее – читайте здесь.

О возвращении Дубинского во фракцию

Дубинский говорит о том, что он будет оспаривать результаты. Есть ли механизм возвращения депутата во фракцию?

Механизм возвращения депутата во фракцию – это его заявление и 70% голосов для того, чтобы его вернуть. Однако для этого должны быть определенные аргументы. Я не думаю, что уже будут обжалования, все тихо. Всю неделю – без громких заявлений.

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Теперь Дубинский, кроме санкций, имеет еще 2 статьи – за уклонение от уплаты налогов и легализацию имущества, полученного преступным путем. Почему только сейчас на него обратили внимание?

Ничего не могу прокомментировать относительно этих дел. Я так понимаю, что это "Центр противодействия коррупции" обращался в Офис генпрокурора, но я не изучала суть. Очевидно, есть же такая процедура, но будет ли она продолжаться и к чему приведет – трудно сказать. Я не являюсь близким другом Дубинского.

О выигрыше "слуги народа" в лотерее

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Павлюк недавно задекларировал 2 миллиона гривен выигрыша в лотерее. Просто "фантастически счастливый человек" или "легализация теневых доходов" в лучших традициях Олега Ляшко? Олегу Ляшко после истории со скандальным выигрышем в лотерею теперь нельзя будет избираться даже на мажоритарном округе.

Я не могу вам ничего сказать, я не спрашивала Максима. Видела его в зале, но не подумала, что стоит поинтересоваться, как ему это удалось.



Максим Павлюк / Фото uazmi

Это вполне легальный формат, он ничего не нарушил, действительно – есть такая возможность декларирования. Я не понимаю, как это надо подтверждать – мы же только легализовали игорный бизнес. Надеюсь, это было законно.

Справка. В 2017 году теперь уже экс-нардеп Олег Ляшко задекларировал более пол миллиона гривен выигрыша в лотерею. Он уверял, что побеждал в лотерее трижды.