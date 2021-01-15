Газ из Средней Азии может попасть в Украину только по трубе. А труба идет по территории России. А труба, которая идет по территории России, принадлежит Газпрому. Все.

Одной рукой ты повышаешь наценку принадлежащих тебе облгазов (газсбытов), второй рукой выводишь на протесты своих бабушек-фанаток, который протестуют против повышения тарифов. И это все ОПЗЖ, пророссийские марионетки Путина. А потом вдруг появляется идея покупать газ в Средней Азии и у независимых российских поставщиков. Многоходовочка просто таки.

Читайте также Газ подешевеет, но появятся куда более серьезные проблемы

Украинская власть любит ходить по граблям

Даже если забыть о том, что независимые российские газовые поставщики это примерно тоже, что и независимые российские журналисты. Пусть представим тот мир, что есть такие. И даже есть газ в Средней Азии. И даже можно его покупать. Но вопрос в другом. Как этот газ может попасть в Украину. Вы его что, дирижаблями будете завозить?

Газ из Средней Азии может попасть в Украину только по трубе. А труба идет по территории России. А труба, которая идет по территории России, принадлежит Газпрому. Все. Баста. Это в Европе кто хочет, тот и должен иметь право подключится к трубе. В России работает немного другой принцип. И труба принадлежит Газпрому. Считай, Путину. Без разрешения Путина и капля газа из Средней Азии не пройдет в Украину.

Таким образом, чтобы купить газ в Средней Азии надо договорится с Газпромом. С Путиным. Таким образом, покупка газа в Средней Азии есть ничто иное, как покупка газа у Газпрома. Вот так и заканчивается газовая независимость от страны агрессора.

При этом, покупать газ у России нам предлагают в тот момент, когда Нафтогаз и США делают все, чтобы не был построен Северный поток-2, который угрожает Украине. И в этот же самый момент, когда Украина говорит, что не надо покупать газ у России потому что это Россия и она использует газ всегда как политическое оружие, самой Украине вдруг начинают предлагать заключить газовый контракт с Газпромом.

К теме Фирташ снова в выигрыше: об уменьшении цены на газ

Российская "справедливость"

Фактически, речь снова идет о том, что Газпром нам продаст газ по политической цене. Потому что рыночная цена ведь нам не нравится. Мы же говорим, что рыночная цена не справедлива. А справедлива значит будет цена у Газпрома. Такая себе российская справедливость. Которая включает в себя Крым. Например. Всегда включала.

Украина только только запустила рынок газа. Украина только только начала бороться за свою независимость. Украина получила независимость. Причем самое сложное уже позади. Уже работает реверс газа из Европы. Уже Газпром не может нас шантажировать. Но, выходит, хватает и шантажа 100 бабушек, которых пророссийский олиграх выводит перед камеры журналистов, повышая при этом сам стоимость в платежках.

И снова нам предлагают продать независимость за пару месяцев дешевого газа. За ферваль и март, когда и цена может уже снизится с пиков и весна придет.

При том, что в стране есть путь здорового человека. Это субсидии для тех, для кого газ действительно дорогой. Эта система уже работает и была выстроена в тот момент, когда ситуация была в разы тяжелеею И антимонопольный комитет для российских агентов, которые раскачивают ситуацию, завышая и так повысившиеся цены на газ. При том, что даже с ростом цены на газ, тарифы остаются на уровне не выше 2018 года. В то время, как реальные доходы населения с той поры выросли.

Обратите внимание! Тарифы на газ в январе 2021 стремительно выросли: как правительство вмешалось и снизило цену

И никто не умрет если два месяца они побудут на этом уровне.

Но нет. Мы опять готовы продать свободу за колбасу, забывая, что тогда у тебя не будет ни колбасы, но свободы.

Забывая, что именно российский газ был самым дорогим для Украины по контракту Тимошенко-Путина. Забывая, как тот контракт вместе с дешевым газом для населения, и для бедных и для богатых, превратил Нафтогаз в черную дыру, а украинскую экономику довел до ручки. Забывая о том, что мы ведем войну с Россией, что Россия напала на Украину и делает все, чтобы Украину ослабить.

Стыдно. Стыдно бежать за призраком колбасы. Стыдно.

Источник: Facebook