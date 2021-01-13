Кабинет Министров на фоне массовых протестов в разных уголках Украины ввел государственное регулирование цен на газ.

Соответствующее решение приняли во время заседания Кабмина 13 января, пишет 24 канал.

Важно Разумков созывает совещание из-за тарифов, – СМИ

Кабинет Министров Украины ввел государственное регулирование цен на газ. Планируется установить цену на уровне 6,99 гривны за кубический метр газа для бытовых потребителей.

Сейчас это самая низкая цена на Украинской бирже. В то же время некоторые облгазы сегодня продают газ для бытовых потребителей по 10 гривен и даже выше. То есть, предлагается уменьшение цены на газ почти на 30%,

– написал премьер Денис Шмыгаль в телеграмме.

Шмыгаль также дал поручение Минэнерго, Минэкономики и Минюсту безотлагательно подготовить проект постановления КМУ о введении государственного регулирования цены на газ на период карантинных ограничений.

Зеленский собрал совещание

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский собрал на энергетическое совещание Кабинет Министров, представителей НКРЭКУ, главу "Нафтогаза" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, чтобы решить вопрос с высокими ценами на газ для украинцев.

Рыночные цены на сегодня великоваты, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит в экономическом плане тоже,

– подчеркнул Зеленский.

Глава Минэнерго Юрий Витренко заявил, что решение о снижении тарифов на газ на 30% заработает уже с февраля. То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ.

"Кроме этого, есть ряд решений относительно цен за распределение газа – так называемая абонплата. Также мы проработали это с профильным комитетом, депутатами Верховной рады – будем просить о принятии соответствующего законопроекта и снижении цены в области распределения газа и уменьшении этой абонплаты", – добавил Шмыгаль.

Что известно о поднятии тарифов на газ

1 января 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Соответствующие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор.

Из-за этого в Полтаве, Николаеве, Харькове и Кривом Роге 10 января люди вышли на протест. Они требовали возвращения старых тарифов.

11 января на акции протеста вышли также жители Львова, Ивано-Франковска, Херсона, Кропивницкого и Черновцов.