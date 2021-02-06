Локдаун тарифам: на Буковине митингующие перекрыли трассу – фото, видео
Жители села Мамаевцы на Буковине заблокировали движение транспорта на автотрассе Черновцы – Снятин. Они требуют снижения тарифов на газ.
Источник:"Молодий Буковинець"
Участники тарифного протеста непрерывно движутся по пешеходному переходу вблизи ресторана "Ганок". Они не пропускают транспортные средства, кроме скорой помощи и автомобилей с больными людьми.
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Как проходит митинг
Митингующие держат в руках плакаты с надписями:
- "Хватит терпеть тарифный беспредел";
- "Локдаун тарифам";
- "Вставай! Один не отстоит права десятерых!".
Тарифные протесты на Буковине / Фото со стрима Галины Яремицы
Нас беспокоит, что власть до сих пор нас не услышала. Мы вышли на улицы, чтобы отменили тариф на доставку газа, а также снизили тариф на потребление газа,
– рассказал протестующий Иван.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые следят за общественным правопорядком. В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области сообщили, что в результате акции с перекрытием трассы зафиксировали заторы и затруднения в движении транспорта.
Протесты в селе Мамаевка: смотрите видео
Еще один митинг на Буковине
В рамках тарифных протестов в Черновицкой области жители еще одного села Берегомет вышли на акцию. Участие в перекрытии принимают примерно 30 жителей. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу.
Тарифные протесты в Мамаевке / Фото Галины Яремицы
Как протестуют на Буковине / Фото Галины Яремицы
Протестующие не пропускают автомобили / Фото Галины Яремицы
Какая ситуация в Мамаевке / Фото Галины Яремицы
Пикет ОГА
Также в Черновцах десятки жителей области собрались под зданием областной государственной администрации на тарифный пикет.
Пикет ОГА / Фото ACC
Тарифные протесты в Украине: что известно
- В Украине с 1 января 2021 года выросла цена за распределение газа.
- Поэтому ряд городов вышли на протесты. Они требовали снижения тарифов.
- Кабинет Министров решил на период карантина установить фиксированную цену – 6,99 гривны за кубометр.
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