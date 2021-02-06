Жители села Мамаевцы на Буковине заблокировали движение транспорта на автотрассе Черновцы – Снятин. Они требуют снижения тарифов на газ.

Участники тарифного протеста непрерывно движутся по пешеходному переходу вблизи ресторана "Ганок". Они не пропускают транспортные средства, кроме скорой помощи и автомобилей с больными людьми.

К теме Тарифные протесты: жители сразу нескольких городов перекрыли трассы – фото, видео

Как проходит митинг

Митингующие держат в руках плакаты с надписями:

"Хватит терпеть тарифный беспредел";

"Локдаун тарифам";

"Вставай! Один не отстоит права десятерых!".



Тарифные протесты на Буковине / Фото со стрима Галины Яремицы

Нас беспокоит, что власть до сих пор нас не услышала. Мы вышли на улицы, чтобы отменили тариф на доставку газа, а также снизили тариф на потребление газа,

– рассказал протестующий Иван.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые следят за общественным правопорядком. В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области сообщили, что в результате акции с перекрытием трассы зафиксировали заторы и затруднения в движении транспорта.

Протесты в селе Мамаевка: смотрите видео

Еще один митинг на Буковине

В рамках тарифных протестов в Черновицкой области жители еще одного села Берегомет вышли на акцию. Участие в перекрытии принимают примерно 30 жителей. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу.



Тарифные протесты в Мамаевке / Фото Галины Яремицы



Как протестуют на Буковине / Фото Галины Яремицы



Протестующие не пропускают автомобили / Фото Галины Яремицы



Какая ситуация в Мамаевке / Фото Галины Яремицы

Пикет ОГА

Также в Черновцах десятки жителей области собрались под зданием областной государственной администрации на тарифный пикет.



Пикет ОГА / Фото ACC

Тарифные протесты в Украине: что известно



Цена на газ в Украине / Инфографика 24 канала