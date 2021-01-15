"Тарифные майданы" 15 января продолжаются в разных городах Украины. Несмотря на то, что правительство пообещало снизить цены на газ, среди населения все равно присутствует напряжение.

Люди начали выходить на протесты еще с начала года, когда по плану должны были повысить цену за доставку газа. О том, что происходит в разных городах в настоящее время, читайте в материале 24 канала.

Важно Правительственное совещание относительно тарифов на газ: о каких ценах договорились

В правительстве договорились, что цена за кубометр газа составит 6,99 гривны, за доставку – 1,79 гривны, но только на время карантина. Это возмутило украинцев

Киев

В столице люди организовали акцию "Тарифный геноцид". Митингующие присоединились к демонстрантам акции SaveФОП и требовали хотя бы вернуть старые тарифы за коммунальные услуги. Люди недовольны, что некоторые тарифы выросли почти вдвое, поэтому просили отозвать законопроект №3613, а также обратились к властям, чтобы те реально уменьшили цены.

Митингующие отмечали, что СНБО должен инициировать возвращение в собственность местных общин газотранспортных и газораспределительных сетей на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний.

Протест в Киеве / Фото Андрея Костюка, 24 канал:

Обратите внимание! Постановление об уменьшении тарифов планируют окончательно принять 15 или 18 января.

Полтава

Жители Полтавы утром пришли к зданию ОГА. Людям не понравилось обращение облсовета к руководству страны, поэтому они требовали отставки правительства, облсовета и глав ОГА.

Протестующие намеревались перекрыть трассу "Киев – Харьков", пока власть не согласится на тариф в 2 гривны – себестоимость полтавского газа. Митингующие договорились, что перекроют трассу 18 января, а пока ограничили движение на улице "Соборной".

Митинг возле ОГА / Фото "Полтавщины"

Протестующие у стен ОГА / Фото "Полтавщины"



Жители Полтавщины перекрыли дорогу / Фото "Полтавщины"

Одесса

Одесситы перекрыли проспект Гагарина, требуя уменьшения тарифов. Протестующий стояли на пешеходном переходе и блокировали движение машин. Под протестными лозунгами люди поджигали файеры.

После этого демонстранты двинулись к зданию ОГА.

Митинг в Одессе, смотрите видео:

Читайте также В МВФ обеспокоены решением правительства снизить цену на газ в Украине, – глава Минфина

Житомир

Несколько десятков житомирчан пришли с плакатами к стенам "Житомиргаза". Люди также требовали уменьшения тарифов.



Протест в Житомире / Фото Житомир.info



Демонстранты возле "Житомиргаза" / Фото Житомир.info

Ивано-Франковщина

Жители Ивано-Франковщины выходили на протест по всей области. В Надворной люди пришли к дому райгосадминистрации. В Павловке, Голыне, Креховичах – перекрыли трассы. За протестующими постоянно следили правоохранители.



Перекрытие дороги в Голыне / Фото 112 Frankivsk

Кропивницкий

Около полсотни человек пришли на тарифный митинг в Кропивницком. Митингующие написали обращение к мэру Кропивницкого Андрею Райковича и к председателю областного совета Сергею Шульге. Демонстранты призвали местные власти повлиять на ситуацию с повышением цен на коммунальные услуги.

Протесты в Кропивницком / Фото "Точка доступа":

Кстати Тарифная проблема: почему выросли цены на газ