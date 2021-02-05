Тарифные протесты вспыхнули 5 февраля сразу в нескольких городах Украины. Жители Полтавщины и Закарпатья уже традиционно перекрыли трассы.

Из-за протестов трасса Киев – Харьков в Полтаве и под Лубнами была перекрыта. Такая же ситуация возникла и на автодороге Киев – Чоп возле Мукачево.

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Полтавщина

На Полтавщины акции протеста устроили несколько населенных пунктов, среди них:

Засулье;

Копили;

Оржица;

Лубны;

Полтава.

По подсчетам очевидцев, акции собрали от нескольких десятков до сотен человек. Все они протестовали против высоких жилищно-коммунальных тарифов. Люди взялись перекрывать трассу Киев – Харьков. По состоянию на сейчас движение по автодороге восстановили правоохранители.



На Полтавщине перекрыли трассу Киев – Харьков / Фото издания "Полтавщина"

Закарпатье

Источник: "Суспильне.Закарпатье"

Вблизи Мукачево на Закарпатье, 5 февраля сотни людей также перекрывали трассу международного значения Киев – Чоп. Они требовали снизить тарифы на коммунальные услуги.

Митингующие ходили по пешеходному переходу, не пропуская машины. Участники перекрыли дорогу примерно в 10:00 утра. Правоохранителям удалось разблокировать только в 13:00.

Протесты в Закарпатье: смотрите видео

Почему в Украине начались тарифные протесты

С 1 января 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Соответствующие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор.

Из-за этого в Полтаве, Николаеве, Харькове и Кривом Роге 10 января люди вышли на протест. Они требовали возвращения старых тарифов.

11 января на акции протеста вышли также жители Львова, Ивано-Франковска, Херсона, Кропивницкого и Черновцов и других городов.

На совещании 13 января члены правительства договорились снизить цену на газ более чем на 30% – до 6,99 гривен за кубометр. Однако такая цена будет действовать только на время карантина.

В то же время газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.

Все, что стоит знать о снижении тарифов на газ в Украине, – объясняем в материале 24 канала.



Цена на газ / Инфографика 24 канала