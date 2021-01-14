В селе Ямница, что под Ивано-Франковском, люди перекрыли государственную дорогу. Требуют отменить повышенные тарифы на газ.

В Украине не стихают тарифные протесты. На этот раз люди перекрыли трассу под Ивано-Франковском. Об этом в фейсбуке сообщает полиция области.

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Акция проходит на автомобильном пути Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – пропускной пункт Мамалыга. Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу. В результате там затруднено движение транспорта.



Под Ивано-Франковском люди протестуют против тарифов на газ / Фото полиции ивано-Франковской области

На месте работают правоохранители, они регулируют дорожную ситуацию.

Кроме того, полицейские выставили 2 поста, чтобы информировать водителей об объезде. Они расположены со стороны Ивано-Франковска и Галича.











Правоохранители установили 2 поста / Фото полиции ивано-Франковской области



Информируют водители об объезде / Фото полиции Ивано-Франковской области

Обратите внимание! Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на газ. Планируется установить цену на уровне 6,99 гривны за кубический метр газа для бытовых потребителей. Денис Шмигаль отметил, что решение является временным и не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине.

Что известно о предыдущих тарифных протестах: основное

С 1 января 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Соответствующие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор.

Из-за этого в Полтаве, Николаеве, Харькове и Кривом Роге 10 января люди вышли на протест. Они требовали возвращения старых тарифов.

11 января на акции протеста вышли также жители Львова, Ивано-Франковска, Херсона, Кропивницкого и Черновцов и других городов.



Тарифы на распределение газа с 1 января 2021 года / инфографика 24 канала