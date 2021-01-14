Тарифные протесты продолжаются: под Ивано-Франковском перекрыли государственную трассу – фото
В селе Ямница, что под Ивано-Франковском, люди перекрыли государственную дорогу. Требуют отменить повышенные тарифы на газ.
В Украине не стихают тарифные протесты. На этот раз люди перекрыли трассу под Ивано-Франковском. Об этом в фейсбуке сообщает полиция области.
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Акция проходит на автомобильном пути Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – пропускной пункт Мамалыга. Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу. В результате там затруднено движение транспорта.
Под Ивано-Франковском люди протестуют против тарифов на газ / Фото полиции ивано-Франковской области
На месте работают правоохранители, они регулируют дорожную ситуацию.
Кроме того, полицейские выставили 2 поста, чтобы информировать водителей об объезде. Они расположены со стороны Ивано-Франковска и Галича.
Правоохранители установили 2 поста / Фото полиции ивано-Франковской области
Информируют водители об объезде / Фото полиции Ивано-Франковской области
Что известно о предыдущих тарифных протестах: основное
- С 1 января 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Соответствующие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор.
- Из-за этого в Полтаве, Николаеве, Харькове и Кривом Роге 10 января люди вышли на протест. Они требовали возвращения старых тарифов.
- 11 января на акции протеста вышли также жители Львова, Ивано-Франковска, Херсона, Кропивницкого и Черновцов и других городов.
Тарифы на распределение газа с 1 января 2021 года / инфографика 24 канала
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