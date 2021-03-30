Глава СБУ Иван Баканов рассказал, что Россия активно следит за информпространством Украины и многое использует в свою пользу. Так, с целью дискредитации Украины в своих медиа зимой россияне были заказчиками так называемых "тарифных майданов".

Украинские спецслужбы знают о роли России и имеют достаточно доказательств, чтобы это доказать. Об этом глава СБУ Иван Баканов заявил во время выступления в Верховной Раде 30 марта.

Кстати Рада осудила события во время протеста за Стерненко

Протесты и роль России: мнение Баканова

Заговорил Баканов о кураторах протестов из России в контексте осуждения беспорядка под ОП 20 марта. Мол, спецслужбы государства-агрессора мониторят общественные настроения и информполе и используют ситуации в свою пользу.

При этом, заявил глава СБУ, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне.

Для этого СБУ, по словам Баканова, имеет достаточно информации, чтобы утверждать и доказывать. Впрочем, отметил: никоим образом не утверждает, что за акцией за Стерненко 20 марта стояла Россия. А вот о тарифных протестах заявил уверенно – за ними стояли кураторы из России.

Вспомните так называемые "тарифные майданы" в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России,

– отметил глава СБУ.

Тарифные протесты в Украине: что известно

В Украине с 1 января 2021 года выросла цена за распределение газа.

Поэтому люди в ряде городов вышли на протесты. Они требовали снижения тарифов.

Люди перекрывали трассы, митинговали возле админзданий и требовали правительство пересмотреть цену.

После волны возмущений Кабинет Министров решил на период карантина установить фиксированную цену – до 6,99 гривны за кубометр.



Тариф на газ на время карантина / инфографика 24 канала