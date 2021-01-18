Несмотря на то, что Кабмин утвердил новую цену на газ для населения, тарифные протесты не утихают. 18 января на улицы вышли жители Буковины и Полтавщины.

Протестующие перекрывали трассы и пикетировали здания облгосадминистраций. Об этом сообщает телеграм-канал "Протест".

Важно Правительство утвердило новую цену на газ для населения до конца карантина

Что происходит на Буковине

В Черновицкой области утром 18 января протестующие перекрыли сразу несколько дорог. Они недовольны:

ликвидацией льготного тарифа на электроэнергию;

большими тарифами на газ и его транспортировку.

На месте протестов дежурили полицейские, которые следили за соблюдением порядка. Из-за перекрытия образовались огромные пробки, люди длительное время не пропускали транспорт.

Тарифный протест на Буковине / Фото с телеграм-канала "Протест"

Какая ситуация на Полтавщине

Люди на Полтавщине также взялись перекрывать трассу. Несколько десятков протестующих непрерывно ходили по пешеходному переходу на трассе М-03 Киев — Харьков в Полтаве.

В руках они держали плакаты: "Украинцам — украинский газ", "Тарифы — ограбление украинцев" и "Нет — коррупционной власти". В то же время другая группа митингующих, примерно 30 человек собралась под стенами Полтавской ОГА.

Протест против тарифов на газ / Фото издания "Полтавщина"

Почему в Украине начались тарифные протесты

С 1 января 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Соответствующие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор.

Из-за этого в Полтаве, Николаеве, Харькове и Кривом Роге 10 января люди вышли на протест. Они требовали возвращения старых тарифов.

11 января на акции протеста вышли также жители Львова, Ивано-Франковска, Херсона, Кропивницкого и Черновцов и других городов.

На совещании 13 января члены правительства договорились снизить цену на газ более чем на 30% — до 6,99 гривны за кубометр. Однако такая цена будет действовать лишь на время карантина.

Кабмин на внеочередном заседании 18 января принял постановление о снижении тарифа на газ для населения.

Больше о том, как правительство снизило цену – читайте по ссылке.