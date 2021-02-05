Тарифні протести: мешканці одразу кількох міст перекрили траси – фото, відео
Тарифні протести спалахнули 5 лютого одразу у кількох містах України. Мешканці Полтавщини та Закарпаття вже традиційно перекрили траси.
Источник:Полтавщина
Через протести траса Київ – Харків у Полтаві та під Лубнами була перекрита. Така ж ситуація виникла і на автошляху Київ – Чоп поблизу Мукачево.
Важливо 89% людей підтримують протести за зниження тарифів: хто за це відповідає
Полтавщина
На Полтавщини акції протесту влаштували кілька населених пунктів, серед них:
- Засулля;
- Копили;
- Оржиця;
- Лубни;
- Полтава.
За підрахунками очевидців, акції зібрали від кількох десятків до сотень людей. Усі вони протестували проти високих житлово-комунальних тарифів. Люди взялися перекривати трасу Київ – Харків. Станом на зараз рух автошляхом відновили правоохоронці.
На Полтавщині перекрили трасу Київ – Харків / Фото видання "Полтавщина"
Закарпаття
Джерело: "Суспільне.Закарпаття"
Поблизу Мукачева, що на Закарпатті, 5 лютого сотня людей також перекривали трасу міжнародного значення Київ – Чоп. Вони вимагали знизити тарифи на комунальні послуги.
Мітингувальники ходили пішохідним переходом, не пропускаючи машини. Учасники перекрили дорогу приблизно о 10:00 години ранку. Правоохоронцям вдалося розблокувати її лише о 13:00.
Протести на Закарпатті: дивіться відео
Чому в Україні почалися тарифні протести
- З 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор.
- Через це у Полтаві, Миколаєві, Харкові та Кривому Розі 10 січня люди вийшли на протест. Вони вимагали повернення старих тарифів.
- 11 січня на акції протесту вийшли також жителі Львова, Івано-Франківська, Херсона, Кропивницького та Чернівців та деяких інших міст.
- На нараді 13 січня члени уряду домовилися знизити ціну на газ більш ніж на 30% — до 6,99 гривні за кубометр. Однак така ціна діятиме лише на час карантину.
- Водночас газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривні за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.
Поделиться новостью