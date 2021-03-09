9 марта в Украине традиционно отмечают день рождения Тараса Шевченко. По этому случаю 24 канал напоминает, что Шевченко – не только "наше все", но и модерный и актуальный символ, настоящий герой нации.

Биография Тараса Шевченко – трагическая и величественная одновременно. Крепостной и сын крепостных, сирота с малых лет, он должен был стать представителем второго эшелона русской интеллигенции, но почувствовал зов родной крови. За это был сурово наказан русским царизмом, ненавидевшем все украинское. Впрочем, слово Шевченко не погибло, а сам он стал символом борьбы многих поколений украинцев за свободу и независимость. Так было в 19 и 20 веках, так остается и в 21-м, когда новая Российская империя в очередной раз пытается уничтожить все украинское.

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Шевченко – символ революции достоинства

Великий Кобзарь стал одним из важных символов украинской революции – Евромайдана. Его примером вдохновлялись многие люди, его пророческие слова давали силы новейшим героям. Одним из таких был Сергей Нигоян – юноша из Днепра, бывший на Майдане с начала протестов и, к сожалению, ставший одним из первых погибших за Украину.

Ролик, в котором Сергей цитирует отрывок из поэмы Тараса Шевченко, невозможно смотреть без слез. Как нельзя забывать и его подвиг и великую жертву.

Отрывок из поэмы "Кавказ" – читает навсегда 20-летний Сергей Нигоян:

Впрочем, некоторые все же забыть хотели. Один из них – владелец элитного салона мебели на Европейской площади, который дал команду закрасить граффити с Шевченко, Франко и Лесей Украинкой. Те рисунки стали символом борьбы с режимом Януковича. "Вогонь запеклих не пече" Шевченко давал людям силы для противостояния с "Беркутом".

Дикий поступок столичного буржуа спровоцировал громкий скандал, по результатам которого исторические граффити были восстановлены, а наглый мебельщик лишился права торговать на этом месте.

Шевченко боится "русский мир"

Тарас Шевченко был символом сопротивления российской экспансии не только в Киеве во время Революции Достоинства, он вдохновлял людей и на Донбассе.

6 марта 2014 года в Луганске возле памятника поэту собрались люди на митинг за Украину. Они вышли на защиту государства и просто читали стихи Шевченко. За это были жестоко наказаны – адепты "русского мира" напали на мирных демонстрантов, били всех без разбора и топтали украинские флаги.

Разгром проукраинского митинга в Луганске:

История повторилась 9 марта, когда люди собрались отпраздновать 200-летие Кобзаря.

Сегодня пьяная толпа пророссийских активистов разогнала мирный митинг возле памятника Шевченко. Семьи, женщины и дети бежали, падали, вставали и снова бежали. Дети плакали, женщины плакали. Флажки падали из рук детей, шарики летали... А взрослые пьяные парни и мужики с безумными глазами, с русскими флагами и дубинками – просто бежали толпой, громко выкрикивая маты, сметая на своем пути женщин и детей... Что я при этом чувствовала? Стыд, боль, ужас,

– участник проукраинского митинга в Луганске 9.03.2014 Татьяна Савченко рассказывает о начале "русской весны".

Издевательство над Тарасом Шевченко стало основой политики оккупантов на Донбассе. Боевики показательно уничтожили барельеф поэта в Луганске. Также террористы вычеркнули, где могли его имя. В этом они напомнили поступки своих коллег-единомышленников из "Исламского Государства".

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Шевченко – воин

В 21 веке украинцы не только "казнят себя, мучаются, но не каются", они дают отпор оккупантам и защищают собственную землю. Вдохновляет их в этом, конечно, Тарас Шевченко.

Великий украинец стал одним из символов сопротивления российской агрессии. Шевченко-воин предстал на картинах полтавского художника Юрия Шаповала, автора серии "Григорович".



Вечный революционер / Фото из Фейсбука Юрия Шаповалова

На этих картинах всем знакомый Тарас Шевченко, но в военной форме защитников Украины готовится к штурму Чонгара, несет покрышки на Майдан, планирует революцию в Москве и даже "набивает" Путину тату со всем известным рефреном.

Картины Шаповала хранятся в киевском музее Тараса Шевченко.



Шевченко – защитник Украины / Автор Вадим Печуркин

Кроме работ Шаповала, образ Шевченко-воина стал очень популярным среди авторов сетевых картинок-мемов – он был изображен в качестве воина АТО, появился среди легендарных "киборгов". Так поэт стал участником украинско-российской войны.

Шевченко – рекордсмен

Фигура выдающегося украинца почитаема во всем мире. На планете существует почти 1400 памятников Шевченко, а с 2014 года Кобзарю посвящен мурал – самый большой в Украине, аж на 570 квадратных метров.

Его нарисовали художники из ателье "Kailas-V" в Харькове к 200-летию поэта на стене 16-этажного дома в Садовом проезде. В 2021 году мурал был отреставрирован и он снова выглядит как новенький.



Харьковский Тарас / Фото mural

Этот памятник внесен в Национальный реестр рекордов как самый большой портрет на стене жилого дома.

Шевченко молодежный

В 2019 году в Киеве на станции метро "Тараса Шевченко" прошла выставка Александра Грехова "Квантовый скачок Шевченко. Метро". На рисунках Грехова поэт был изображен совсем не каноническим образом. Художник презентовал образы модернового Кобзаря, который стал органичной частицей современной поп-культуры.

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Тарас Шевченко превратился в робота Бендера, мастер Йоду, Дэвида Боуи, Спайдермена, Статую Свободы, Гарри Поттера, Супер Марио, Че Гевару, Дарта Вейдера, Рика из "Рика и Морти" и даже Кенни из "Южного парка".



Квантовый скачок Кобзаря / Фото Национальный музей Тараса Шевченко

Работы оказались эффектными, но далеко не все готовы были их воспринять, ведь такого Шевченко раньше не видели. И не могли представить.

Поэтому на выставку осуществили атаку и порезали рисунки ножом. Так Тарас Шевченко в очередной раз пострадал от невежд.

На этом история не закончилась – выставка переехала из метро в Pizza Veterano, где оказалась под защитой ветеранов украинско-российской войны.

Шевченко артхаусный

В 2020 году наконец состоялась премьера фильма Александра Денисенко "Тарас. Возвращение".

Она рассказывает о последних месяцах ссылки Тараса Шевченко в Казахстане в Новопетровском форте.

Тарас. Возвращение 2020 – смотрите онлайн трейлер фильма:

Фильм ожидаемо провалился в прокате – в условиях карантина и при отсутствии промо заработал менее миллиона гривен из 44 миллионов бюджета (половину ленты профинансировали за государственный счет), но собрал хорошую прессу.

Ленту пытались рекламировать как "Истерн", но на самом деле она больше тяготеет к традиционному "украинскому поэтическому кино".

Замечательно операторская работа, сильная игра актеров и интересная интерпретация фигуры Тараса Шевченко – все это добро когда-то найдет своего зрителя.

Правда, этим людям придется смириться с тем, что большинство героев фильма говорят на русском (такой подлинности позавидовал даже режиссер Мел Гибсон), а Тарас Шевченко почему-то играет на русской балалайке, которой в те времена не было в природе.

Шевченко совеременный

Тарас Шевченко и сейчас остается среди наиболее популярных украинцев в мире. Он стабильно в топ 10 поисковых запросах Википедии, он не теряется на фоне современных кумиров и дает фору самому Монатику.

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Репродукции картин Тараса Шевченко – на современных украинских марках, по его произведениям снимают фильмы ("Толока"), он становится самураем, его цитируют в популярной компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R. 2, его слова звучат на многих языках мира, он и в дальнейшем является символом Украины и ее национальной святыней.

"Садок вишневий коло хати" на немецком:

Шевченко – НАВСЕГДА.