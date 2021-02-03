2 февраля соратник Медведчука, нардеп Тарас Козак вошел в историю, как первый украинский парламентарий, против которого собственная Родина применила санкции. И хотя это решение задержалось минимум лет на 6, оно стало очередным подтверждением крылатого выражения: лучше поздно, чем никогда.

Источник: 24 канал

Тарас Козак хоть и является официальным долларовым миллионером, однако его не назовешь искусным бизнесменом или харизматичным политиком. Вся история его успеха заключается в том, что он является приближенным лицом к одиозному Виктору Медведчуку.

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Биография Тараса Козака

Тарас Козак родился 6 апреля 1972 года в пригороде Львова – Сокольниках. Долгое время жизнь не подбрасывала ему больших сюрпризов – он окончил школу, потом выучился на бухгалтера в альма матер Степана Бандеры – Львовском сельскохозяйственном институте (ныне – Львовский национальный аграрный университет), пошел работать в местную налоговую. В начале 90-х это было очень "рыбное" место, особенно во Львове, с его многочисленными базарами, куда нескончаемым потоком ехали из Польши так называемые "челноки". Там Тарас Козак и начал делать карьеру – для этого пошел на второе высшее образование и получил диплом юриста.

Таможенник, налоговик, авиатор

На рубеже тысячелетий Тарас Козак стал заместителем главы Государственной налоговой администрации во Львовской области. Шефом перспективного фискала был Сергей Медведчук – брат тогдашнего главы Администрации президента Кучмы и "серого кардинала" украинской политики – Виктора Медведчука.

О "начале замечательной дружбы" рассказывала в своем расследовании "Украинская правда". По словам источников издания, благодаря плодотворному сотрудничеству Медведчука-младшего и Тараса Козака в интересах Виктора Медведчука был установлен контроль над потоками контрабанды на западной границе Украины. Благодаря этому даже появился эвфемизм "козачки" – то есть "операторы" контрабанды с удостоверениями государственных служащих. Сами же "козачки" называли Тараса Козака "учителем".



Тарас Козак – "Учитель" и "Крестный отец" Западной таможни / Фото УНИАН

Конечно, официальных свидетельств относительно Козака нет, однако есть сообщения граждан, которые были причастны к тем событиям. В частности, на форуме сайта "Україна податкова" один из подписчиков опубликовал уже легендарный рассказ о коррупции на пункте пропуска "Шегини".

Приводим красноречивый отрывок:

Невольным поверенным в темных делах Шегинской таможни я стал совершенно случайно: на прошлой неделе ехал за товаром в Польшу и на самом переходе встретил своего одноклассника, который сейчас работает в Таможенной Страже. Постояли, покурили, вспомнили, кто кем из одноклассников стал, а потом, товарища по школе потянуло на откровенность (я его об этом, между прочим, не просил).

"Спрашиваешь, чего я тут стою, как х...? – одноклассник засмеялся. – Есть такое "указание". Он поднял палец кверху: "Бывший заместитель начальника Львовской ГНА, а ныне руководитель Западной региональной таможни Тарас Романович Козак заявил начальству, что есть подозрение в том, что не всю "кассу" приносят ему, и для того, чтобы вычислить "крысу", поставили здесь нас, Таможенную Стражу. Смотри, каждому из нас начальник таможенной стражи "Ямеля" (Олег Ямельницкий) разработал специальные контрольные листки, на которых отдельно указано сколько через границу прошло "тиров", "бусов", авто с прицепами и тому подобное. Все это надо учесть, а рано старший смены сверяет документацию и вместе с собранной наличностью везет это все во Львов на сверку первому заместителю ныне уже генерал-лейтенанта Тараса Козака Игорю Цибульскому. Там идет основной "деребан".

За смену (смена 12 часов) собираем с поста от 30 до 80 тысяч долларов США – все зависит от количества транспорта. В месяц имеем 60 смен. Умножать умеешь? Давай возьмем среднее: 60 умножаем на 60. Сколько получается? Правильно – 3 миллиона 600 тысяч долларов!!! Наличности!!! Ежемесячно, при минимальных затратах.

Правда, в последнее время таможенникам остается только то, что упадет с барского стола "Учителя". Идут через Шегиню машины, номера которых мы даже не записываем, потому что это едет аппаратура родного брата "Учителя" Бодика, которого мы между собой называем "Брат-2". Я открыл термос, мы выпили с часовым наших границ немного кофе, и он поведал еще несколько интересных моментов. Прежде всего, списки всех авто с названием товара, номерами машин и "тяглами" СБУ имеет, но никого не задерживает, потому что лично весь этот бизнес Тараса Козака "крышует" начальник областной СБУ генерал Химей, которого для этой цели и прислали из Киева.

После "успехов" в налоговой Львовской области Козак переходит в таможенную службу и возглавляет Западную региональную таможню. В 31 год!

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На этом посту Тарас Козак становится медийным лицом – он был фигурантом многочисленных скандалов, его обвиняли в нарушении писаных и неписаных правил, вымогательстве и "беспределе" (этот русский термин не имеет надлежащего соответствия в украинском языке – ред.). У молодого бизнесмена появилось очень много денег и еще больше цинизма – он даже приобрел себе целый самолет и стал первым в истории Украины таможенником-авиатором. Конечно, с нарушением закона, так как не уплатил за него налоги.

В конце 2004 года Козака с позором уволили, и он, по некоторым свидетельствам, скрывался от правосудия. Впрочем, киевские покровители не позволили в 2005 году уголовному делу стать какой-то угрозой, однако, работу на Западной таможне Козак потерял.

В конце 2006 года Козак возобновился через суд в должности и с повышением перешел в центральный аппарат, где был заместителем главы Государственной таможенной службы, а еще успел отличиться на Одесской таможне, где немного поработал, как исполняющий обязанности ее начальника.

После неудачной попытки привлечения к уголовной ответственности и потери Медведчуком своих позиций после смены власти Тарас Козак решает получить политическое прикрытие в виде статуса народного депутата. Он становится одним из спонсоров маргинального, но тогда популярного пророссийского политика Натальи Витренко (матери нынешнего исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко).

Политическая карьера

В 2006 году Козак баллотировался в Верховную Раду по спискам блока Витренко и как член пророссийской партии "Русь", но потерпел поражение. Фиаско блока Витренко на выборах 2006 отвернуло от нее спонсоров и благосклонность "серого кардинала" времен президента Януковича Сергея Левочкина, похоронило политическую карьеру Витренко, но стало лишь одним из этапов восхождения Козака.

В ноябре 2010 года он стал депутатом Львовского облсовета от еще одного технического проекта Левочкина – Украинской селянской демократической партии, а через два года опять баллотировался в Верховную Раду, но снова неудачно.

С тех пор Тарас Козак прекращает самодеятельность и идет в политические проекты своего давнего патрона – Виктора Медведчука. Сначала Козак становится заместителем Медведчука в ГОшке "Центр Правовое Государство", а затем присоединяется к откровенно пророссийскому "Украинскому выбору".



Тарас Козак вместе с Медведчуком летит в Москву / Фото "Схем"

В 2014 году Козака наконец избирают нардепом – от обломков "Партии регионов", которые объединились в так называемый "Оппозиционный блок". В парламенте Тарас Козак особо не "светился" – много прогуливал, слова не брал и появлялся исключительно, когда нужно было отстоять интересы шефа – Виктора Медведчука.

Тарас Козак сейчас также является народным депутатом 9 созыва – прошел в Верховную Раду по спискам "ОПЗЖ" как 10-й номер на выборах 2019 года. Он был среди числа нардепов, пытающихся отменить антикоррупционную реформу и е-декларирование. При этом сам был фигурантом расследований о недостоверном декларировании.

Медиамагнат и номинал Медведчука

Широкую известность Тарас Козак получил, когда патрон решил переписать на него свою медиаимперию – так бывший таможенник в 2018 году стал медиамагнатом. За несколько лет под контролем медиагруппы, которая была записана на Козака, оказались три крупных пропагандистских телеканала – "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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Эти телеканалы длительное время фактически были "рупором Кремля", вели антиукраинскую пропаганду, рекламировали государство-агрессора Россию, а также работали на имидж Медведчука и его людей. При этом украинская власть в лице президента Порошенко на существование телевизионного подразделения "пятой колонны" никак не реагировала и оправдывала свое бездействие отсутствием полномочий.



Пеший поход Козака в Крым / Фото Романа Синицына

Тогда же персоной непубличного депутата заинтересовались журналисты-расследователи. Вскоре выяснилось, что Тарас Козак продолжает любить небо и летать – для этого за почти миллиард гривен приобрел самолет "Гольфстрим G450" и совершил на нем немало частных перелетов. Об этой любви Козака к небу рассказали журналисты программы "Гроші". Она связана с тем, что Козак якобы имеет статус "переговорщика и эмиссара Медведчука". Факты это предположение подтвердили.

Также Тарас Козак оказался номиналом других бизнесов Медведчука. В частности, расследование Bihus.Info доказало, что нардеп имеет приемную в офисе Медведчука, а еще номинально именно он владеет собственностью Медведчука. В частности, сигаретным монополистом "Тедис".

Также Козак является фиктивным владельцем крупной доли российского бизнеса Медведчука – по утверждению журналистов "Схем", компании приспешника олигарха строят первую трансграничную канатную дорогу между Россией и Китаем. Также Козак является совладельцем российского оборонного завода имени Дегтярева (того самого) и еще кучи других компаний.

Схемы – Медведчук, Козак и "большое строительство" на российском Амуре:

Еще одним важным бизнесом Медведчука, которым занимается Козак, являются поставки российского дизельного топлива в Украину. Этим занимается компания "Прикарпатзападтранс", которая во времена Порошенко получила фактически монопольный статус.

Большинство этих компаний и бизнесов не задекларированы на нардепа. Впрочем, связь проследить не очень сложно. Так, владелец компании "Прикарпатзападтранс" зарегистрирован в одном доме с неким Андреем Полянским, который ранее возглавлял компанию "Керамбуд". Ее основатели – Богдан Козак, брат нардепа, и Сергей Медведчук – брат Виктора.

По словам бывшего нардепа Сергея Лещенко, Тарас Козак контролировал деятельность фирмы "Глуско" – якобы швейцарская сеть заправок, которая на самом деле является частью бизнеса Медведчука и россиян. В ее интересах, по словам антикоррупционера, был "зачищен" рынок автомобильного сжиженного газа. Именно Козак якобы вел переговоры по этому поводу и контролировал процесс. По словам Лещенко, "зачищала" рынок СБУ.

Схемы – "Незадекларированная" гражданская жена нардепа Козака ведет бизнес в РФ с Медведчуком:

Разоблачение и санкции

Со сменой власти в Украине в 2019 году позиции Медведчука немного пошатнулись. Президент Зеленский в большом интервью к 100 дням у власти для канала "1+1" пообещал олигарху проблемы.

Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, или это его партия, или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы – объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится,

– президент Зеленский обещает разобраться с Медведчуком.

После этого начались проблемы и у Козака, как оператора бизнесов Медведчука. СБУ наконец заинтересовало сотрудничество депутата-бизнесмена с государством-оккупантом. Одним из эпизодов стали поставки угля из оккупированного Донбасса в Россию. В 2019 году на Козака было заведено дело, а его самого начали вызывать на допросы, где пытались выяснить его роль в финансировании терроризма, терроризме и легализации средств, полученных преступным путем.

Слідство.Info – Что не задекларировал соратник Медведчука – Тарас Козак:

Также с подачи президента СНБО обратила внимание на деятельность антиукраинских телеканалов, номинальным владельцем которых был Тарас Козак. Те ответили информационной кампанией против Зеленского и его окружения.

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2 февраля 2021 года СНБО принял решение о введении санкций против Козака, тогда же соответствующий указ подписал президент Украины. При этом законодательство вроде как запрещает осуществлять подобную процедуру в отношении граждан Украины, но юристы из Офиса Президента нашли лакуну. Дело в том, что в законе указывается, что под санкции могут попасть иностранные юридические или физические лица, а еще такие себе "другие субъекты, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".



Медиамагнат Козак / Фото NewsOne

Тарас Козак пошел как "другой субъект" и получил целый ряд наказаний:

блокирование активов;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запреты передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

По сообщению "Зеркала недели", под санкции попал и любимый самолетик нардепа, который теперь никуда не полетит. Телеканалы Козака-Медведчука тоже заблокированы и прекратили вещание.

Санкции введены сроком на 5 лет. Следующим шагом должно стать снятие депутатской неприкосновенности и судебное дело, так как очень скоро весна, а значит – пора выполнять главное предвыборное обещание.