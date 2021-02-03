Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о внедрении санкций против нардепа Тараса Козака. Также они касались телеканалов кума Владимира Путина Виктора Медведчука "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Источник: 24 канал

Каналы Медведчука – это не медиа, а инструмент гибридной войны России против Украины. Такое мнение в эфире высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Кошелек Медведчука

По его словам, своим решением Президент Украины Владимир Зеленский закрыл эти пропагандистские машины

Максимально просто: Козак – это кошелек Медведчука, через которого политик финансирует свои очевидно российские проекты. Прежде всего, речь идет о медийных проектах гибридной войны, которыми и являются эти телеканалы,

– отметил Шабунин.

Он добавил, что поскольку Медведчук – под санкциями США, то для того, чтобы их обходить, он пользовался юридическими компаниями, основанными Козаком. Но, кроме него, есть еще его жена, через 98 компаний которой он делает то же самое.

Важный шаг украинской власти

Поэтому, как сказал Шабунин, украинская власть сделала очень важный первый шаг – наложила санкции на Козака. В то же время задача экспертов и гражданского общества сейчас – убедить США расширить санкции на Козака и компании его жены.

Кто может "снести" санкции

Основания введения санкций четко выписаны в решении СНБО. Глава Центра противодействия коррупции отметил, что их может "снести" Верховный суд.

Я думаю, что Медведчук и ОПЗЖ побегут туда с попыткой обжаловать решение президента. Удастся ли им это – будем видеть,

– отметил Шабунин.

Также он добавил, что слабым местом является Конституционный Суд. Парламент так и не смог решить проблему в этой юстиции. Этот суд уже принимал решения в пользу кремлевской агентуры.

Обратите внимание! Каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne 2 февраля прекратили вещание из-за санкций.

Еще одно слабое место – Киевский окружной админсуд. "В нем нельзя обжаловать сами санкции, но можно пробовать остановить результаты их действий, то есть решения отдельных органов", – добавил эксперт.

Санкции против Козака: что известно

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ему принадлежат такие телеканалы, как NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

Козак отреагировал на санкции, назвав их незаконными и примером цензуры в отношении СМИ.

Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова отметила, что для того, чтобы наложить персональные санкции на Козака, СНБО и СБУ должны иметь подтверждение того, что он занимается террористической деятельностью.



Санкции СНБО / Инфографика 24 канала