Танковые подразделения Объединенных сил не находятся на передовой, они в зоне отвода войск. Однако это не мешает им тренироваться.

Источник: фейсбук ООС Пресс-служба штаба Объединенных сил в фейсбуке опубликовала видео учений украинских танкистов. Чтобы показать, что танковые подразделения ВСУ не прекращают совершенствовать свое мастерство. Тем временем Боевики на Донбассе продолжают стрелять: детали "Хотя танкисты сейчас находятся в районе отвода, они всегда начеку, чтобы по команде отправиться на выполнение задач по назначению", – говорится в заметке. Тренировка украинских танкистов из Объединенных сил: видео Напомним, перемирие на Донбассе длится с 27 июля. Действует договоренность о режиме полного прекращения огня, но пророссийские боевики провокации не останавливают.

К тому же войска оккупантов разместили тяжелое вооружение с нарушениями установленных линий отвода, что засвидетельствовали в ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

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