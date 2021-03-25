Российские танки в ОРДЛО заправляют горючим с завода Марченко, – Данилов
Оксана Марченко и ее муж Виктор Медведчук владеют нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области. Именно там оккупанты берут дизтопливо, чтобы заправлять свои танки в ОРДЛО.
Источник:Радио НВ
Предприятие, которое заправляет российские танки, расположено в 14 километрах от участка границы, захваченной Россией. Такую информацию обнародовал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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"Что мы должны делать? Мы свое дело сделали (речь идет о введении санкций). Конечно, мне очень хотелось, чтобы это было быстро", – заверил он.
Но, к большому сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают, – подчеркнул Данилов.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны подчеркнул, что особенно это касается политиков, которые "выходят на следующий политический сезон".
Коротко о заводе Марченко: что известно
- Говорится о Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Он находится под санкциями.
- Это – российское предприятие, которое специализируется на неглубокой переработке нефти.
- Большей долей завода владеет жена Виктора Медведчука – Оксана Марченко.
- Нефтепродукты поставляют оттуда, в частности, для корпорации Exxonmobil в США и в оккупированный Крым.
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