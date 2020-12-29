Венгрия не планирует агрессию в сторону Украины. Однако 2 странам нужно найти общий знаменатель, основанный на взаимном уважении.

Венгерско-украинские отношения можно перезагрузить, однако на этом пути будет немало препятствий. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью газете "День".

Актуально Надеемся на особое качество сотрудничества, – Кулеба об отношениях с администрацией Байдена

Венгрия должна уважать нас, мы должны уважать Венгрию. Никаких "танцев с бубном" на территории Украины мы не допустим. Это наша земля, это наши люди. Этнические венгры являются гражданами Украины, и главное – они являются неотъемлемой частью нашего общества,

– отметил Кулеба.

Что еще сказал глава МИД Украины