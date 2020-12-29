"Танцев с бубном" на территории Украины мы не допустим, – Кулеба об отношениях с Венгрией
Венгрия не планирует агрессию в сторону Украины. Однако 2 странам нужно найти общий знаменатель, основанный на взаимном уважении.
Венгерско-украинские отношения можно перезагрузить, однако на этом пути будет немало препятствий. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью газете "День".
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Венгрия должна уважать нас, мы должны уважать Венгрию. Никаких "танцев с бубном" на территории Украины мы не допустим. Это наша земля, это наши люди. Этнические венгры являются гражданами Украины, и главное – они являются неотъемлемой частью нашего общества,
– отметил Кулеба.
Что еще сказал глава МИД Украины
- В соцсетях некоторые люди разгоняют антивенгерские истерии. Однако "это истерия не против венгров, это истерия против таких же украинцев, как и все остальные, потому что мы все являемся частью одного тела – тела Украины".
- Закон об образовании приняли, ведь именно Украина должна определять, какой будет система образования в Украине.
- Венецианская комиссия сделала ряд замечаний. Однако украинская сторона их выполнила и сделала закон соответствующим своим международным обязательствам.
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