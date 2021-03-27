Пограничники задержали трех контрабандистов у границы с Беларусью. Они несли из страны пакеты российских медикаментов.

Правонарушители пытались незаконно переместить товары через государственную границу. Пограничники отдела "Вичевка" задержали мужчин, которые несли пакеты на плечах.

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Незаконно пересекли границу

Позже выяснилось, что контрабандисты незаконно пересекли границу. Документов на лекарства при себе они не имели.

Кем оказались контрабандисты

Задержанных доставили в пограничное подразделение и выяснили их личности. Мужчины – граждане Украины, проживающие в одном из населенных пунктов Ровенщины.

Работники службы составили на контрабандистов административные материалы за нарушение государственной границы и пограничного режима.



Пограничники изъяли российские медикаменты / Фото Госпогранслужбы



Российские лекарства / Фото Госпогранслужбы



Трех мужчин задержали за контрабанду / Фото Госпогранслужбы

Контрабандистами оказались украинцы / Фото Госпогранслужбы

Всего контрабандисты переносили лекарства почти 50-и названий разного количества. Численность медикаментов сейчас устанавливают сотрудники таможни.

У контрабандистов изъяли пакеты с российскими лекарствами: смотрите видео ГНСУ