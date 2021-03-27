С российскими лекарствами: пограничники задержали трех контрабандистов – фото, видео
Пограничники задержали трех контрабандистов у границы с Беларусью. Они несли из страны пакеты российских медикаментов.
Источник:Госпогранслужба
Правонарушители пытались незаконно переместить товары через государственную границу. Пограничники отдела "Вичевка" задержали мужчин, которые несли пакеты на плечах.
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Незаконно пересекли границу
Позже выяснилось, что контрабандисты незаконно пересекли границу. Документов на лекарства при себе они не имели.
Кем оказались контрабандисты
Задержанных доставили в пограничное подразделение и выяснили их личности. Мужчины – граждане Украины, проживающие в одном из населенных пунктов Ровенщины.
Работники службы составили на контрабандистов административные материалы за нарушение государственной границы и пограничного режима.
Пограничники изъяли российские медикаменты / Фото Госпогранслужбы
Российские лекарства / Фото Госпогранслужбы
Трех мужчин задержали за контрабанду / Фото Госпогранслужбы
Контрабандистами оказались украинцы / Фото Госпогранслужбы
Всего контрабандисты переносили лекарства почти 50-и названий разного количества. Численность медикаментов сейчас устанавливают сотрудники таможни.
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