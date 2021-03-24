Талая вода затопила село в Ровненской области: фото
В Ровненской области 23 марта часть поселка Млинов затопило грунтовыми и талыми водами. На перекрестке трех улиц стихия пыталась уничтожить 32 дома.
Источник:ГСЧС Ровненской области
Спасатели ГСЧС уже ликвидировали подтопление. Также они оказали необходимую помощь местным жителям.
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- Из-за сильного таяния снега улицы начало подтапливать, а вода – подступать к домам.
- Затопило улицы Ивана Франко и Молодежную, а также переулок Береговой.
Спасательные машины для выкачки воды / Фото ГСЧС
- Спасатели перекачивали воду из затопленного района к реке Иква.
Затопило Млинов / Фото ГСЧС
- Также применили спецтехнику – насосную станцию с мощностью 110 литров воды в секунду.
Выкачка воды ГСЧС / Фото ГСЧС
- Совместно действовали 2 подразделения спасателей Дубенского и Млиновского пожарно-спасательных отрядов.
Перекачивали воду в реку Иква / Фото ГСЧС
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Млинов располагается неподалеку Дубна / Карта
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