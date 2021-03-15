Публикации в ряде американских СМИ касательно разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского, могут быть специфической тактикой "воспитания" украинского руководства. В то же время она – напоминает так называемые ультиматумы Владимира Путина.

То что происходит, на мой взгляд это такая специфическая тактика воспитания украинского руководства. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

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"Тактика Байдена в отношении Зеленского мне очень напоминает тактику, которую использовал Путин в 2019 году. В чем ее суть: "ты сначала сделай, что я хочу, а потом я подумаю, сделать что-то, или нет". Тогда речь шла о встрече в нормандском формате, а сейчас – о телефонном звонке", – сказал Фесенко.

Он отметил, что соответствующая тактика – не совсем правильная.

Публикации о телефонном разговоре президентов – неслучайны

В то же время политолог предположил, что публикации американских СМИ о ситуации вокруг разговора президентов США и Украины – неслучайны.

Это утечки. Читая их (публикаций – 24 канал) содержание, создается такое впечатление, что существует один источник оценки украинской ситуации – Алексей Гончарук,

– считает Владимир Фесенко.

Справка. 14 марта ряд американских СМИ опубликовал статьи, в которых шла речь о том, что администрация президента США Джо Байдена якобы пытается побудить президента Владимира Зеленского бороться с коррупцией в Украине – именно поэтому разговор глав государств до сих пор не состоялся.

По словам политолога, проблемы, о которых упоминает американская пресса – существуют, но их оценка очень упрощена. Опасность заключается в том, что в США не совсем адекватно воспринимают реальную ситуацию и проблемы в Украине, объяснил Фесенко.

"Сейчас реальная проблема – на Донбассе, обострение военно-политической ситуации, вот на этом надо концентрироваться. Также надо совместно признать и согласовать дальнейшие действия по усилению эффективности антикоррупционных институтов", – сказал политолог.

Также Владимир Фесенко отметил, что в случае, если США хотят реального сотрудничества, в частности в области стимулирования реформ, должны быть конкретные люди, которые в США тщательно занимаются украинским вопросом, а не "цитируют бывших украинских чиновников".

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