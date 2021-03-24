Таксисты Uklon проклинают пассажиров и мстят им за негативные отзывы: слили переписку – фото
В социальную сеть попала переписка таксистов Uklon. Они в грубой форме проклинают тех пассажиров, которые пишут негативные отзывы, осуждают клиентов и называют их "бомжами".
Источник:24 канал
"Чтобы у тебя на лбу х*й вырос", "сука тварь, ху*соска" – это лишь пара проклятий, которые таксисты сервиса Uklon направляют в адрес клиентов. Переписку опубликовали в твиттере от имени страницы "Папин Друг".
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Владелец страницы пишет, что нашел в фейсбуке сообщество водителей Uklon, где они обсуждают пассажиров.
Буду сюда выкладывать. Спойлер: в глазах таксиста вы – говно,
– пишет он.
Проклятия за плохие отзывы
Один из пассажиров написал, что водитель был без маски и привез на другой адрес и поставил единичку за такие услуги.
Звонят по ночам
Другие таксисты рекомендуют коллегам мстить "плохим пассажирам" – звонить им среди ночи и спрашивать не заказывали ли такси. "Я одну так кошмарил два месяца", пишет пользователь Сергей Сухов.
Пользователь Жека Николенко советует "сдавать" номера таких клиентов кредитным учреждениям. "Задрач*вать минимум неделю будут", пишет он.
Если "поймал" дешевый тариф – "ты бомж"
Во Львове один из таксистов жалуется, что к нему в маленькую машину садятся с детьми. "Постоянно вызывают стандарт – лезет с детьми в наглую пихает их в машины".
Реакция Uklon
Официально реакции сервиса пока нет, но свою позицию высказала smm-менеджер компании.
Данные скрины – это жесть, и мы уже разберемся с авторами этих комментариев, так как с таким отношением к пассажирам водитель не может быть допущен к сотрудничеству с нашим сервисом,
– пишет она.
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