В социальную сеть попала переписка таксистов Uklon. Они в грубой форме проклинают тех пассажиров, которые пишут негативные отзывы, осуждают клиентов и называют их "бомжами".

"Чтобы у тебя на лбу х*й вырос", "сука тварь, ху*соска" – это лишь пара проклятий, которые таксисты сервиса Uklon направляют в адрес клиентов. Переписку опубликовали в твиттере от имени страницы "Папин Друг".

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Владелец страницы пишет, что нашел в фейсбуке сообщество водителей Uklon, где они обсуждают пассажиров.

Буду сюда выкладывать. Спойлер: в глазах таксиста вы – говно,

– пишет он.

Проклятия за плохие отзывы

Один из пассажиров написал, что водитель был без маски и привез на другой адрес и поставил единичку за такие услуги.

Звонят по ночам

Другие таксисты рекомендуют коллегам мстить "плохим пассажирам" – звонить им среди ночи и спрашивать не заказывали ли такси. "Я одну так кошмарил два месяца", пишет пользователь Сергей Сухов.

Пользователь Жека Николенко советует "сдавать" номера таких клиентов кредитным учреждениям. "Задрач*вать минимум неделю будут", пишет он.

Если "поймал" дешевый тариф – "ты бомж"

Во Львове один из таксистов жалуется, что к нему в маленькую машину садятся с детьми. "Постоянно вызывают стандарт – лезет с детьми в наглую пихает их в машины".

Если вы словили дешевый тариф - то вы бомж. Кстати, по мнению участников, Убер и Болт - хуже pic.twitter.com/7LVx8rbWbc — Папин Друг (@Papinfriend) March 23, 2021

Реакция Uklon

Официально реакции сервиса пока нет, но свою позицию высказала smm-менеджер компании.

Данные скрины – это жесть, и мы уже разберемся с авторами этих комментариев, так как с таким отношением к пассажирам водитель не может быть допущен к сотрудничеству с нашим сервисом,

– пишет она.