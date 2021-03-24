Сергей Рыженко поделился историями украинских военных, которых спасали в Днепропетровской больнице имени Ильи Мечникова. По словам гендиректора медучреждения, за 7 лет войны он услышал сотни рассказов бойцов.

Рыженко поделился 2 историями, которые его больше всего поразили. Их он называет "историями войны".

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Две недели пролежал как неизвестный

В реанимации в течение 2 недель лежал раненый военный, которого привезли с Сопун-горы. У бойца были травмы головы. Врачи пытались найти его близких через волонтеров.

Когда после операции военный пришел в себя, то начал говорить на разных языках – украинском, русском, французском, английском. Тогда медики поняли, что он, видимо, офицер, а не солдат.

"Потому что образование даже на больничной койке заметно", – сказал Рыженко.

Впоследствии нашлась жена и друзья бойца. Выяснилось, что раненый – полковник, который был заместителем начальника АТО. Во время ранения он успел закопать свои документы, а в больницу его доставили уже без сознания.

Сейчас боец ​​является генералом и руководителем военного училища имени Ивана Богуна.

Эти истории я вспоминаю, что это было полчаса назад. Они поражают, так как при таких ранениях обычно не выживают. А они не только выживают, они сегодня являются очень нужными командирами и людьми, которые воспитывают поколение,

– рассказал Рыженко.

Танцует на протезе

Врач поделился историей бойца Димы, которому ампутировали ногу. Когда военного привезли в больницу, у него были осколки в животе и затылке, а также ранение в груди.

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Украинский защитник 17 дней находился в коме, еще 40 – в реанимации. После лечения Диму отправили в США на реабилитацию.

Теперь он открыл свою кофейню. Недавно приезжал в больницу Мечникова с женой.

Он показывал, как танцует на протезе и благодарил всех врачей, которые спасали ему жизнь. Кстати, Диме перелили около 9 литров крови, которую предоставили 20 доноров.

Могу рассказать десятки таких историй. Это военные, которым провели десятки операций, но они сегодня служат. Они приезжают к нам, они показывают, как они подтягиваются на турнике. Иногда слезы текут, потому что понимаешь, что такого не должно быть,

– отметил врач.

Он добавил: "Люди перенесли то, что убивает. А они живут и работают, служат. Молодцы!".