Благоприятная ситуация для Украины

Цены на сталь выросли в полтора раза с конца 2019 года, достигнув рекордных уровней за последние девять (!) лет, почти 700 долларов за тонну.

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Зерно также подорожало из-за слабого урожая. При этом нефть все еще гораздо дешевле, чем была в начале года. Как результат – условия торговли сырьевыми товарами – наиболее благоприятные с 2011 года! Это хорошо видно на первом графике.

Плюс возобновился интерес иностранных инвесторов к внутренним гособлигациям после девяти месяцев вывода иностранного капитала из этих инструментов. А учитывая высокий дефицит бюджета в следующем году, правительсву нужно будет использовать все доступные источники заимствований, в том числе поддерживать проиток нерезидентов в гривневые облигациям.

Что будет с курсом?

Благоприятная ситуация на сырьевые товарных рынках еще не полностью отразилась на нашем валютном рынке, обычно это происходит с задержкой в 2-3 месяца. Так что в начале следующегог года ждем роста валютной выручки от экспортеров.

Избыток валюты создает предпосылки для укрепления гривны, но насколько сильно сдвинется курс зависит от политики НБУ. Сложившаяся ситуация станет еще одним тестом для новой команды в Нацбанке, в этот раз в вопросе гибкости валютно-курсовой политики (а также важной темой для профессиональной дискуссии о плюсах и минусах сильной гривны и гибкого крусо-образования для экономики, уже с учетом опыта 2019 года).

Думаю, что с учетом всех экономических и политических факторов, отметку 26 грн за дол (10% укрепления с пика) можно считать условным пределом на ближайшие несколько месяцев.

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В дальнейшем ситуация на валютном рынке, скорее всего, изменится в обратную сторону, поскольку восстановление экономики будет сопровождаться ростом импорта, а цены на сырьевые товары вряд ли будут такими благоприятными весь следующий год.

Итого на сегодняшний день прогноз на 2021 год: укрепление максимум до 26 грн/дол в первые месяцы года и возврат к уровню 28 грн/дол к концу года (по сравнению с предыдущим прогнозом 30 грн/дол).

Источник: Facebook