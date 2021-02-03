По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, решение относительно санкций против каналов ZIK, NewsOne и "112-Украина" готовилось в течение длительного времени. Эти медиаресурсы занимались в Украине информационным терроризмом. Данилов считает, что таких каналов еще много, однако для реагирования нужны документы.

Источник: 24 канал

О том, как вводили санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его каналов, Данилов рассказал на брифинге.

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Секретарь СНБО отметил, что для решения относительно каналов Козака нужно было подготовить соответствующие документы.

С 3 октября 2019 года, когда меня назначили секретарем СНБО, мы сразу начали отрабатывать документы, которые получили в наследство. Я могу сказать, что готовить такие документы нужно тщательно, тщательно изучать. И нужно иметь 100% основания, чтобы принимать такое решение,

– отметил Данилов.

За санкции проголосовали 17 членов СНБО, 1 – воздержался. Еще 1 – министр обороны Андрей Таран находится в командировке в Индии.

В введении санкций опирались на решение Рады от 2018 года

Часть санкций была введена с учетом решения Верховной Рады от 2018 года, за что Данилов и поблагодарил депутатов. Также секретарь СНБО заверил, что никаких сомнений в законности такого шага нет – все процедуры были соблюдены.

Относительно того, могут ли владельцы медиа оспаривать решение по санкциям в суде, Данилов согласился, что пусть оспаривают.

Еще раз скажу: мы сюда российские нарративы не звали, мы тут российских оккупантов не ждали. Речь сейчас идет о 5-й колонне, которая расшатывает наше государство, что является недопустимым. Войны разные. Сегодня физическая война, которая происходит на Востоке, и информационная война, которую против нас ведут оккупанты – это та же самая война,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов рассказал, что видел, как ситуация начиналась в Луганске собственными глазами. Поэтому информационный терроризм нужно остановить, чтобы ситуация не повторилась.

Возможны санкции и в отношении других антиукраинских телеканалов

Относительно санкций против других телеканалов, то они потенциально возможны, однако при весомом условии достаточного количества необходимых документов.

Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование,

– пояснил секретарь СНБО.

Согласно закону о санкциях, в Украине есть 5 организаций, которые могут подать обращение в СНБО, это – президент Украины, Кабмин, парламент, СБУ и НБУ.

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Главное о санкциях против Тараса Козака и его телеканалов

СНБО 2 февраля одобрил санкции против ближайшего соратника Виктора Медведчука – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения также касаются медиаресурсов Казака – каналов NewsOne ZIK и "112-Украина".

Эти телеканалы уже прекратили вещание.

Главное о санкциях в отношении Тараса Козака / инфографика 24 канала