За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, рішення щодо санкцій проти каналів ZIK, NewsOne та "112-Україна" готувалось протягом тривалого часу. Ці медіаресурси займались в Україні інформаційним тероризмом. Данілов вважає, що таких каналів ще багато, проте для реагування потрібні документи.

Джерело: 24 канал

Про те, як вводили санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його каналів, Данілов розповів на брифінгу.

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Секретар РНБО зазначив, що задля рішення щодо каналів Козака потрібно було підготувати відповідні документи.

З 3 жовтня 2019 року, коли мене призначили секретарем РНБО, ми відразу почали відпрацьовувати документи, які отримали у спадок. Я можу сказати, що готувати такі документи потрібно ретельно, ретельно вивчати. І потрібно мати 100% підстави, щоб приймати таке рішення,

– зауважив Данілов.

За санкції проголосували 17 членів РНБО, 1 – утримався. Ще 1 – міністр оборони Андрій Таран перебуває у відрядженні в Індії.

У введенні санкцій спирались на рішення Ради від 2018 року

Частина санкцій була введена з врахуванням рішення Верховної Ради від 2018 року, за що Данілов і подякував депутатам. Також секретар РНБО запевнив, що жодних сумнівів у законності такого кроку немає – усі процедури були дотримані.

Щодо того, чи можуть власники медіа оскаржувати рішення щодо санкцій у суді, Данілов погодився, що нехай оскаржують.

Ще раз скажу: ми сюди російські наративи не кликали, ми тут російських окупантів не чекали. Мова зараз йде про 5-ту колону, яка розхитує нашу державу, що є неприпустимим. Війни є різними. Сьогодні фізична війна, яка відбувається на Сході, і інформаційна війна, яку проти нас ведуть окупанти – це та ж сама війна,

– наголосив секретар РНБО.

Данілов розповів, що бачив, як ситуація розпочиналась в Луганську на власні очі. Отож інформаційний тероризм потрібно зупинити, аби ситуація не повторилась.

Можливі санкції і щодо інших антиукраїнських телеканалів

Щодо санкцій проти інших телеканалів, то вони потенційно можливі, проте за вагомої умови – достатньої кількості необхідних документів.

Таких каналів дуже багато. Залежно від того, коли у нас будуть відповідні документи, саме документи, а не емоції, буде відповідне реагування,

– пояснив секретар РНБО.

Згідно з законом про санкції, в Україні є 5 інституцій, які можуть подати звернення до РНБО, це – президент України, Кабмін, парламент, СБУ та НБУ.

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Головне про санкції проти Тараса Козака та його телеканалів

РНБО 2 лютого схвалила санкції проти найближчого соратника Віктора Медведчука – нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Обмеження також стосуються медіаресурсів Козака – каналів NewsOne ZIK та "112-Україна".

Ці телеканали вже припинили мовлення.

Головне про санкції щодо Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу