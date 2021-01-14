Журналисты узнали о закрытой вечеринке самых влиятельных судей Украины, которая состоялась 23 декабря в помещении филиала Одесской юракадемии на окраине Киева. По их данным, там была и Елена Танасевич – руководительница Антикорсуда.

Именно на той вечеринке детективы НАБУ пытались вручить Вовку повестку в ВАСК, а он ее выбросил. Инцидент и скандал вокруг него в эфире 24 канала прокомментировал Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE.

К теме Надо ставить крест на адекватности главы ВАКС, – Шабунин о вечеринке Кивалова

Что известно о вип-вечеринке

Устроил ее бывший регионал Сергей Кивалов. Он пригласил, в частности, скандальных главу КСУ Александра Тупицкого и председателя Окружного админсуда Павла Вовка.

В ВАКС заверили, что Танасевич на вечеринку не приходила. Вместо этого она якобы встречалась с директором вуза и студенческим самоуправлением.

Важно! Однако есть одно "но": уже в начале января, через несколько дней после вечеринки, ВАКС принял ряд решений, которые являются выгодными подозреваемому судье Вовку.

Во-первых, его запретили доставлять в суд принудительно. Кроме этого, ВАКС решил, что детективы взяли на расследование много времени и просто его сократили.

На Антикорсуд падает тень, – Жернаков

Жернаков отметил, что руководительница Антикорсуда, который рассматривает дело одного из присутствующих на вечеринке, должна очень осторожно выбирать время и место встречи с кем-либо.

"Похоже мы слышали и от экс-главы Высшей квалифкомиссии судей Козьякова, который был на вечеринке у одиозного судьи ОАСК Аблова, где был и Кивалов тоже, если я не ошибаюсь", – отметил он.

По его мнению, объяснение Козьякова выглядели неубедительно – якобы вечером в дорогом ресторане он встретился с журналистами. Ведь такое случается редко, если случается вообще.

Мне кажется, что все это – на совести Танасевич и Антикорсуда. Но очень жаль, что на суд, который мы создавали с таким трудом, который действительно принимает сейчас справедливые приговоры, теперь также падает тень,

– отметил Жернаков.

И заметил, что накануне в МОН утвердили новый состав наблюдательного совета Одесской юридической академии. В нее вошли, в частности, Сергей Кивалов, Вадим Новинский и Андрей Портнов.

"Я не знаю, что на самом деле там произошло. Но такие объяснения (о встрече со студентами – 24 канал) по меньшей мере вызывают удивление", – пояснил председатель правления Фонда DEJURE.

О влиянии на репутацию ВАКС

Он пояснил, что нет никаких оснований привлекать Танасевич к ответственности. Говорится исключительно о доверии – как к институту, так и к этой конкретной судье и ко всей судебной системе.

"Если мы видим, как одни судьи ездят к другим на вечеринки или на другие мероприятия в то же время и место, а затем принимаются такие решения, это вызывает удивление и недоверие", – подчеркнул Жернаков.

Мы создавали Антикорсуд, чтобы он отличался от остальной судебной системы, у которой есть круговая порука и ни одного судью фактически невозможно привлечь к ответственности,

– подчеркнул эксперт.

Председатель правления Фонда DEJURE также добавил, что именно на таких судьях как Павел Вовк это почему-то останавливается или не работает, по крайней мере сейчас.

"И тут оказывается, что руководительница ВАКС именно тогда, когда принимались решения по Вовку, участвовала в тех или иных мероприятиях, когда и этот фигурант. Это очень странные совпадения, в которые слабо верится", – подытожил он.