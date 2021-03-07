Тайные флотилии наркомафии: как дельцы осваивают глубины новыми таинственными изобретениями
На земле, наверное, не осталось ни одной стихии, которую бы ни освоили наркокартели. Пожалуй, самое интересное и самое таинственное их изобретение – любительские субмарины.
Источник:"Кордон.UA" на 24 канале
За несколько десятилетий в латиноамериканской Колумбии производство кокаина стало неотъемлемой частью теневой экономики. Сейчас сотни тонн белого порошка разлетаются по всему миру. До ближайших соседей – в основном океаном.
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В деле логистики колумбийская мафия всегда любила транспорт "с ветерком". В бурные 90-е кокаин в США и Мексику доставлялся мощными катерами. Но в этом поединке победили американские правоохранители.
Тогда пришлось осваивать глубины. Так, в 2006 году Береговая охрана США впервые задержала специально сконструированную подводную лодку.
Подводная лодка / Скриншот с видео ютуба
Гигантские субмарины
А вскоре уже сами колумбийцы нашли еще большую субмарину. Правда, недостроенную. Этот "монстр" мог бы спокойно взять на борт до 200 тонн наркотика.
Огромное колумбийская субмарина / Фото Weaponews
Как мастерят наркокорабли
Мастерят такие лодки тайно и обычно на лесных реках. Отследить корабли в колумбийских джунглях очень трудно.
Клепают их с дешевых материалов. Обшил корпус рыболовного судна пластиком и стекловолокном, добавил немного приборов – и кокаиновый "Наутилус" готов.
Речная лодка / Скриншот с видео
Но даже такой простой "самоход" стоит не меньше миллиона долларов. И огромные доходы покроют все.
Война с подводным наркотрафиком продолжается в регионе уже много лет. Усилиями США и стран-партнеров ежегодно в водах Тихого океана задерживают около 300 тонн кокаина. И колумбийские картели отправляют в бой все новые флотилии.
Украинские "изобретатели"
А пока кокаиновые "боссы" гатят миллионы на новую технику, их украинские коллеги экономят. Здесь нужны проверенные технологии. Например, старый бензобак. Именно в нем житель Херсонщины вез в оккупированный Крым 20 килограммов каннабиса.
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Путешествие закончилось в контрольном пункте "Каланчак". С помощью эндоскопа "зеленые береты" обнаружили в емкости до 40 пакетов наркотика. По ценам черного рынка это более 5 миллионов гривен.
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