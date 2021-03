Во второй части интервью украинский исследователь терроризма и автор книги "Исламское государство – самая масштабная битва современности" Александр Кореньков рассказывает, как устроено "Исламское государство" изнутри, почему его так сложно уничтожить и откуда берутся новые сторонники.

В первой части интервью эксперт рассказал о том, что за пропагандой джихадизма не успевают передовые мировые спецслужбы. Террористы имеют многоуровневую систему в социальных сетях.

Если бы не было джихадистов, их пришлось бы выдумать

Какова роль выходцев с Северного Кавказа в жизни "Исламского государства”?

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году в страну перебралось много джихадистов, в том числе с Северного Кавказа. В России даже была практика, когда потенциально опасных радикалов выгоняли воевать в Сирию. ФСБшники приходили в семью, где один из членов воевал, например, в чеченском подполье, и давали выбор: либо арест, либо есть возможность поехать в Сирию.

Их отправляли воевать на чьей стороне?

Безразлично. Они просто давали возможность поехать и воевать. Конечно, многие радикалы записывались в ряды "ИГ".

Что интересно, больше всего от существования "Исламского государства" выиграл президент Сирии Башар Асад. В 2011 году произошла революция против диктатуры действующей власти, а появление джихадистов дало повод назвать войну против оппозиции войной "против террористов".

Россия также осознавала, что выходцы с Северного Кавказа сформируют там боевые группы, деятельность которых использовали для пропагандистских кампаний за Путина и Асада, которые воюют с террористами. Если бы не было джихадистов, их пришлось бы выдумать.

Выходцы с Северного Кавказа – это был костяк подразделений "ИГ", ведь они были едва ли не единственными, у кого был боевой опыт еще со времен двух чеченских войн. То есть, у джихадистов с одной стороны были идейные смертники из стран Ближнего Востока, а с другой – опытные военные с Северного Кавказа.

Идеология джихадизма проникает через любые границы

Кто сейчас больше всего заинтересован в том, чтобы "ИГ" возродилось и продолжало захватывать города?

Никто не заинтересован. Даже если у кого-то когда-то была иллюзия, что "Исламское государство" можно использовать в собственных интересах, то сейчас такого нет. Теперь все понимают, что джихадисты опасны своей идеологией, которая проникает через любые границы. Сейчас сложно найти страну, где не было бы терактов, совершенных "ИГ" или их боевиками.

А кто же тогда финансировал и продолжает финансировать "ИГ"?

"Исламское государство" еще с самого своего создания, с 2003 года, сделало акцент на самофинансирование. Вместо того, чтобы жить на пожертвования, они подминали под себя криминальный бизнес. Они сразу начали использовать криминал как средство финансирования: контрабанда, рэкет и тому подобное. Они понимали, что внешнее финансирование – это непостоянно и за него нужно идти на компромиссы. Они даже "Аль-Каиду" критиковали за то, что они брали у кого-то деньги.

Какие у "ИГ" есть институты государственного управления? Как вообще устроена их иерархия?

Трудно сказать, ведь сейчас они работают в формате повстанческой подпольной группировки. Основная структура осталась, она состоит из лидера, совета командиров и крупнейших авторитетов, которые помогают принимать решения. Есть также разнообразные управления: финансовое, разведывательное, пропагандистское. И такая же иерархия продублирована в разных регионах, где работает "ИГ".

От того, что было несколько лет назад, почти ничего не осталось. Боевики вернулись к подпольному формату 2006 года, когда была довольно примитивная структура управления.

А где находится центр "Исламского государства"?

Это "вопрос на миллион". Никто этого точно не знает. Скорее всего, в Сирии. А, может, и не в Сирии, а в Афганистане.

Были ли у боевиков свои системы образования и здравоохранения?

Конечно. Одно из первых, что они сделали после взятия Мосула, – это переписали программу образования для школ и университета. Отменили "уроки демократии", политологию. Разделили группы на мужские и женские, а потом женщинам вообще запретили учиться.

Медицину использовали ту, что осталась в оккупированных городах. Есть даже исследование аналитиков корпорации RAND "When the Islamic State Comes to Town", в котором отмечается, что развитие медицины было одним из приоритетов для джихадистов, ведь надо было как-то лечить раненых и чем-то подкупить местное население.

Также джихадисты были заинтересованы в развитии больниц, чтобы прятать под ними свои склады с боеприпасами, ведь авиация не целится по медицинской инфраструктуре.

Почему люди идут в ряды террористов

Есть такое мнение, что джихадисты предлагают населению не только политическую идеологию, но и более выгодную экономическую модель, которая побуждает быть лояльными к террористам. Насколько это правда?

Страна, которая дала "ИГ" наибольшее количество иностранных боевиков в расчете на количество населения – это Тунис. Там много безработной молодежи и маленькая зарплата, а джихадисты, когда получили контроль над нефтью, начали платить своим бойцам. Боец мог получить 100–400 долларов в зависимости от ранга, плюс было 50 долларов на жену, по 25 долларов на детей, скидка на аренду недвижимости, его обеспечивали едой, выдавали памперсы на ребенка и тому подобное.

А были ли преференции для мирного населения?

С этим также интересная история. Например, торговцы в интервью говорили, что с джихадистами гораздо проще вести бизнес: один раз заплатил – и больше никто не спрашивает. С другой стороны – чем хуже становились дела в "ИГ", тем больше налогов собирали с мирного населения. Поэтому джихадистам гораздо легче продвигаться в Африке. Там слабое государство, большие территории, куча межэтнических конфликтов и бедное население.

"ИГ" – это прежде всего идеология

"Исламское государство" сейчас – это что?

В первую очередь это очень динамичная и опасная идеология. Организационно – это подпольные группировки в Сирии и Ираке, а также множество "филиалов" в самых разных регионах.

Если сначала "ИГ" было сосредоточено в Сирии и Ираке, то после деоккупации этих территорий они распространились по миру: Северная и Западная Африка, Юго-восточная Азия, Северный Кавказ, Йемен и тому подобное.

Сейчас, во время экономического кризиса, динамика и угроза только увеличивается.

Как работает пропаганда идеологии террористов в Telegram и почему не получается их окончательно заблокировать?

Террористы работают на нескольких уровнях доступности. Наиболее закрытые каналы – это сообщества медиактивистов, которые получают материалы непосредственно от боевиков. Туда попасть почти невозможно.

Следующий, более открытый уровень, – это каналы, которые распространяют эти материалы под видом военных новостей или рассказов об исламе. Очень часто террористы маскируют свои каналы под новостные и Telegram воспринимает это нормально.

Эффективно бороться можно только "на входе", то есть с закрытыми каналами, однако их очень трудно распознать.

Есть также каналы-приманки. Это каналы, которые сознательно создают с провокационными названиями: "Джихад", "ИГ" и др. Администраторы знают, что их удалят через несколько дней, однако они успевают собрать людей и перенаправить их через ссылку на "новостные" террористические каналы.

Сейчас террористы разработали свое приложение на андроиде, где публикуют все ссылки и куда приходят свежие номера журналов. Они даже разработали видеоигру, где человек играл за джихадиста и взрывал людей и резал головы.

Какая сейчас армия у "Исламского государства"?

Если представить "ИГ" как корпорацию, то речь о 25–30 тысячах бойцов по всему миру, а может и больше. Однако бойцы – это лишь вершина айсберга. Каждого бойца обеспечивают еще 2–3 человека, которые делают разведку, готовят укрытия, обеспечивают материально и тому подобное.

А если считать сторонников, то это еще большие цифры.

Война – единственный способ остановить "ИГ"

Стоит ли ждать возвращения территорий "ИГ" в суннитских районах Ближнего востока?

Очень может быть. "Исламское государство" – это вирус, который бьет туда, где слабый "иммунитет". Где слабое государство и где есть маргинализированная мусульманская община, там скорее всего стоит ждать возрождение "ИГ".

К теме Детей учили быть террористами: освобожденные из Сирии украинки рассказали о пережитом

Возможно, это будет и Сирия с Ираком, но я бы сейчас ориентировался на Африку. Там у джихадистов гораздо больше перспектив.

Что должно сделать мировое сообщество, чтобы помешать распространению джихадистов в Африке?

Как показал опыт Ирака и Сирии, единственный способ быстро остановить распространение джихадизма – это военные операции. Нужно отправлять много военных туда, где сейчас наибольшие очаги "ИГ". Социальные программы – это долгосрочное решение проблемы, но это не ликвидирует угрозу сейчас.

Неужели нет никаких превентивных мер, чтобы бороться с причинами, а не следствием?

Если честно, я их не вижу. Проблема уже есть, и террористов нужно уничтожать физически, а уже потом думать о стратегических решениях. Терроризм как феномен будет всегда и во все времена наиболее эффективно с ним боролись военным путем.