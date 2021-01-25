США ввели санкции против украинского нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Зато из фракции его еще не исключили. Этот вопрос планируют рассмотреть позже. Однако поддержат ли исключение нардепы – пока можно только предполагать.

Джерело: 24 канал

Нардепка від "Слуги народу" Марина Бардіна зазначила, що Дубінського необхідно виключити з фракції хоча б на час розслідування. Чи вистачить голосів у фракції для такого рішення – невідомо. Однак більше шансів може з'явитись, коли голосування буде таємним.

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Я думаю, якщо голосування буде таємним – більше депутатів підтримає виключення з фракції,

– сказала Бардіна.

Чому Дубінського варто виключити

За словами Бардіної, завдяки цьому Служба безпеки України зможе провести належне розслідування та вияснити, чи діячі, проти яких ввели санкції у США, втручалися у вибори у США.

Мені здається, пан Дубінський мав би набратись сміливості і самостійно прийняти це рішення. Він міг би сам запропонувати фракції свій вихід з фракції як мінімум на час розслідування,

– запевнила нардепка.

Вона пояснила, що не хочеться, аби фракція взагалі розглядала це питання, адже правильне рішення – очевидне.

Санкції США проти Дубінського: коротко

Олександра Дубінського внесли у список осіб, проти яких запровадили санкції у США. Причиною стало нібито втручання в американські вибори.

Також у списку є люди з оточення нардепа Андрія Деркача, який також причетний до втручання у вибори.

Дубінський вже прокоментував ситуацію та назвав це "тимчасовими незручностями".



Санкції США проти українських діячів / Інфографіка 24 каналу