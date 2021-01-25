Оккупанты надеялись, что проблему с водоснабжением в Крыму частично решит таяние снега в горах. Однако притоки талой воды стали минимальны.

Источник: "Крым.Реалии"

Водохранилища временно оккупированного полуострова остаются почти пустыми. Об этом 25 января заявил гендиректор подконтрольного России предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

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Притоков от таяния снега в горах, к сожалению, не было. У нас притоки настолько минимальны, что их можно не принимать во внимание,

– сказал Баженов.

Отметим, ранее представительница оккупационных властей Ялты Янина Павленко заявляла, что от таяния снега в городе ожидают получить более 2 миллионов метров кубических воды.

Ситуация с водой в Крыму

До оккупации Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

После того, как в 2014 году Россия оккупировала полуостров поставки воды прекратили.

Запасы пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Это уже привело к засолению почвы на полуострове.

Из-за малоснежной зимы и небольшого количества осадков в 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической.

Десятки водоемов уже обмелели и высохли.

На полуострове ограничили часы подачи воды.

Обратите внимание! Согласно международному праву, ответственность за проблему водоснабжения в Крыму несет Россия.