Ассасины – маленькая религиозная группа людей, державшая в страхе великие могущественные государства. В наше время они стали источником бесконечных мифов и вдохновением для писателей, киноделов и создателей компьютерных игр.

Именно суперпопулярная серия Assassin's creed, которая еще в 2016 году назад пересекла отметку в 100 миллионов проданных копий, сделала из этих ребят героев и нашего времени. Впрочем, сколько же правды в созданном образе идеальных убийц?

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Кто такие ассасины

Само упоминание об ассасинах заставляло спать в доспехах мужчин, которых принято считать одними из лучших и самых бесстрашных воинов в истории.

Прежде всего ассасины – это не секта или тайный орден избранных, а целый народ. Их государство простиралось от Таджикистана вплоть до севера Африки. Практически не обладая собственной армией, они смогли просуществовать с 1090 вплоть до 1256 года.

Ассасины были последователями шиитской ветви ислама. Они, в отличие от самого массового ныне направления этой религии – суннитов – не избирают себе духовного лидера. При этом им может быть лишь прямой потомок Али ибн Абу Талиба – брата пророка Магомета.



Ассасины не выбирают духовного лидера / Скриншот из видео

Эта и другие расхождения в трактовках ислама породили между шиитами и суннитами пылкую ненависть. Между собой они воевали гораздо более жестоко, чем против крестоносцев. Иногда они даже объединялись с последними, чтобы уничтожить "неправильных" последователей пророка.

Поэтому наши герои принадлежали к шиитам. Они тоже делятся на несколько веток. Поэтому совсем корректно будет назвать ассасинов – исмаилитами-низаритами.

Откуда появилось государство ассасинов

Сторонником этого направления был Хасан ибн Саббах. Не поделив что-то с персидскими чиновниками, Хасан стал беглецом от закона. Но вместо того, чтобы залечь на дно, он без единого выстрела захватил горную крепость Аламут, просто убедив большинство жителей присоединиться к исмаилитскому вероучению.



Хасан ибн Саббах / Фото Hauziński, Jerzy

Именно отсюда в итоге поднялось государство ассасинов. Базу исмаилитов называли "Гнездо орла": настоящая природная крепость, спрятанная в горах. Поэтому стереть с лица земли эту религиозную общину, пусть в начале она и насчитывала едва тысячу человек – было не так уж просто.



Одна из крепостей ассасинов в наши дни / Фото Medieval club

Поэтому сунниты стремились хотя бы испортить репутацию ассасинов: сделать из них этакую маленькую секту наркоманов. Мол, "там некого бояться".

Происхождение названия

Слово "ассасин", вероятнее всего, пошло от созвучного "хашишия", что означало, что-то вроде "быдло". Враги судачили, что руководство "секты" держит контроль над подчиненными благодаря наркотикам.

Так или иначе, план суннитов сработал лишь частично: слово ассасины таки прижилось, но теперь оно означает не бедняк или наркоман, а настоящий суперубийца.

Интересно! Название "ассасины" прицепилось к низаритам именно с подачи недругов. Так они вполне прямо намекали на то, что основатель государства Хасан ибн Саббах собрал вокруг себя представителей низших, бедных и необразованных слоев общества.

Самого Хасана и его последователей, не любил вообще никто из соседей. В конце концов, Великая держава сельджуков, к которой и принадлежал Аламут до прихода ибн Саббаха, решила "выкурить" исмаилитов из крепости. Уверенности им добавляло превосходство в военной силе в 300 раз.

Асимметричная война и убийство Низама Аль-Мулька

Конечно, выйти на открытый бой против столь сильного врага Хасан просто не мог. Чтобы выжить, он придумал то, что сейчас называют асимметричной войной. Идея была в том, чтобы убить главного человека во вражеском лагере – Низама Аль-Мулька. Он был ярым противником всех мелких ответвлений ислама, в частности исмсаилитов.



Низама Аль-Мульк / Фото Enderhaber

Низам обладал огромной властью и авторитетом, поэтому убив его, ассасины получали шанс выжить. Чтобы выполнить задание, ибн Саббах создал среди своих самых преданных последователей особую группу:

их учили искусству ближнего рукопашного боя;

владению кинжалом;

маскировке;

актерскому мастерству;

языку и традициям того региона, в котором следовало ликвидировать жертву.

Все, чтобы втереться в доверие, подобраться и нанести смертельный удар. Именно это спецподразделение в современном мире и ассоциируется со словом "ассасин".

Возвращаясь к первой нашумевшей операции этих ребят, сначала шпион Хасана проник в приближенные к жертве круги. Он собрал всю необходимую информацию. Лишь после этого ибн Саббах составил детальный план операции: его агент притворился религиозным аскетом. Аль-Мульк поверил, остался тет-а-тет с врагом, который хладнокровно выполнил задание.

Это убийство стало настоящим триумфом. Асасинам удалось охладить пылкий нрав могущественных врагов. Более того, теперь уже они заставляли всех вокруг дрожать.

Убийства чиновников и первые мифы

Хасан решил развить успех: его последователи организовали десятки убийств высокопоставленных лиц. Убивали не массово, а прицельно. Выбирали конкретного, на их взгляд, негодяя, и вознаграждали его кинжалом.

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Обычно, после выполненного задания воин даже не убегал. Наоборот: гордо принимал смерть, ведь не сомневался, что теперь направится в лучший мир. Это еще больше пугало врагов и подбрасывало дров в версию о том, что ассасины свои операции выполняли под воздействием наркотиков

Историки вдребезги развенчали этот миф. Нетрезвый человек просто не способен настолько тщательно подготовить и воплотить убийство. Да и учение ибн Саббаха не допускало подобного. Хасан сам вел максимально аскетичный образ жизни и того же требовал от своих последователей.

Ассасины атаковали не простых смертных, а главных людей региона, которые жили в неприступных крепостях, за спинами армии охранников. Сложности задаче всегда добавляло и то, что убивали ребята Саббаха исключительно вблизи – кинжалом.



Как выглядели ассасины / Фото Wikimedia

Со временем Хасан уже имел гигантскую шпионскую сеть. Они обладали всей необходимой информацией, чтобы не только выбрать необходимую мишень, но и совершенно изучить ее привычки, расписание и слабые места охраны.

Серия успешных атак сделала государство низаритов полноценным игроком на карте региона. Они имели много крепостей на немалой территории. Население страны достигало 60 тысяч человек. В то время, когда все привыкли к грубым прямолинейным столкновениям, филигранные точечные выпады ассасинов были чем-то элегантным и изящным.

Наконец мифы о бесстрашных хладнокровных убийцах пересекли моря и докатывали вплоть до Европы. Произошло это тогда, когда ассасины убили Конрада Монферратского. Он был большой шишкой среди крестоносцев – претендентом на титул короля Иерусалима.



Конрад Монферратский / Фото Find a Grave Memorial ​

Правда, убивая с одной стороны лидеров крестовых походов, а с другой суннитских полководцев на заказ, то одних, то других, исмаилиты гарантировали безопасность и собственной стране, вплоть до нашествия монголов.

Только потомки великого Чингисхана смогли уничтожить государство ассасинов, но противостоять Орде тогда не мог вообще практически никто на планете.

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Даже стерев низаритов с политической карты мира, монголы не уничтожили их идей. Около 15 миллионов исмаилитов по сей день живут в разных уголках земного шара. Их лидером является Карим Ага-хан четвертый – прямой потомок последнего правителя крепости Аламут.