На табло всегда должно быть 226 наших голосов, – Зеленский "слугам народа"
Президент Владимир Зеленский призвал партию "Слуга народа" поддерживать важные для украинцев законопроекты. По мнению главы государства, дискуссии могут возникать лишь относительно деталей.
Источник:24 канал
Кроме того, Зеленский на съезде партии подчеркнул нардепам, что не надо учитывать голоса других политсил.
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Что сказал Зеленский
Гарант призвал "слуг" забыть слова "да, но" относительно обещаний народу. Он отметил, что все вещи, указанные в программе политсилы, надо выполнить.
Когда речь идет о принципиальных важных для страны вещах, на табло всегда должно быть не менее 226 голосов "Слуги народа". Вам должно быть безразлично, как голосуют другие партии. Пусть это останется на их совести,
– сказал Зеленский.
Что еще говорил президент на съезде
- Местные власти должны брать на себя инициативу и ответственность.
- По словам президента, во власти постепенно очищают команду от "засланных казачков и случайных людей".
- Зеленский очертил важные законы. В частности, те, что закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластия, а также инициативы, необходимые для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодолению коррупции.
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