Президент Владимир Зеленский призвал партию "Слуга народа" поддерживать важные для украинцев законопроекты. По мнению главы государства, дискуссии могут возникать лишь относительно деталей.

Кроме того, Зеленский на съезде партии подчеркнул нардепам, что не надо учитывать голоса других политсил.

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Что сказал Зеленский

Гарант призвал "слуг" забыть слова "да, но" относительно обещаний народу. Он отметил, что все вещи, указанные в программе политсилы, надо выполнить.

Когда речь идет о принципиальных важных для страны вещах, на табло всегда должно быть не менее 226 голосов "Слуги народа". Вам должно быть безразлично, как голосуют другие партии. Пусть это останется на их совести,

– сказал Зеленский.

Что еще говорил президент на съезде

Местные власти должны брать на себя инициативу и ответственность.

По словам президента, во власти постепенно очищают команду от "засланных казачков и случайных людей".

Зеленский очертил важные законы. В частности, те, что закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластия, а также инициативы, необходимые для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодолению коррупции.

Обратите внимание! Съезд партии продлится в течение 13 марта. Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала "поворотный" момент. Он может касаться изменения политики партии и инвентаризации ее членов.