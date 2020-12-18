Сытник отреагировал на объявление подозрения Татарову: что сказал чиновник
Артем Сытник заявил, что глава САП Максим Грищук имел полное право подписать документ о подозрении Олегу Татарову. Так как адвокатского иммунитета у Татарова уже нет.
Что сказал Сытник
Ранее Татаров вел адвокатскую практику, однако сейчас действие его свидетельства приостановлено. Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Сытник рассказал ZN.UA.
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Он (Грищук – 24 канал) входит в группу прокуроров, которая занимается делом. Татаров не имеет адвокатского иммунитета, поэтому подозрение может подписывать прокурор из группы,
– объяснил Сытник.
По его словам, адвокатский иммунитет распространяется на лиц пока они непосредственно работают адвокатами.
На вопрос о том, когда состоится вручение подозрения, глава НАБУ сказал: "Мы уже выполнили требования УПК относительно вручения".
Татарову объявили подозрение: что известно
- 18 декабря НАБУ сообщило заместителю главы Офиса Президента Татарову подозрение в причастности к коррупции.
- Речь идет о деле о хищении квартир Нацгвардии.
- Фигурант дела Максим Микитась заявил, что именно Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика.
- Сам заместитель руководителя ОП сказал, что Сытник сводит с ним личные счеты.
- В Офисе Президента отметили, что 18 декабря к ним действительно приходили специалисты НАБУ. Впрочем, представителей Бюро не впустили, потому что их просьба выходила за пределы законных процедур.
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