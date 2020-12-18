Артем Сытник заявил, что глава САП Максим Грищук имел полное право подписать документ о подозрении Олегу Татарову. Так как адвокатского иммунитета у Татарова уже нет.

Что сказал Сытник

Ранее Татаров вел адвокатскую практику, однако сейчас действие его свидетельства приостановлено. Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Сытник рассказал ZN.UA.

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Он (Грищук – 24 канал) входит в группу прокуроров, которая занимается делом. Татаров не имеет адвокатского иммунитета, поэтому подозрение может подписывать прокурор из группы,

– объяснил Сытник.

По его словам, адвокатский иммунитет распространяется на лиц пока они непосредственно работают адвокатами.

На вопрос о том, когда состоится вручение подозрения, глава НАБУ сказал: "Мы уже выполнили требования УПК относительно вручения".

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