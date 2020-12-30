Сытник о персональной мести Татарову: Это неоригинально
В политике распространяли информацию, что якобы глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник может мстить заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. Речь идет о подозрении Татарову от НАБУ. Сам Сытник опроверг слухи.
По словам главы НАБУ, он с Татаровым фактически незнаком. Они могли лишь несколько раз видеться или общаться по телефону, об этом Сытник сказал в интервью Радио "Новое Время".
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"Это не является оригинальным способом защиты", – заверил Сытник.
Он отметил, что подозрение подписывает детектив, согласовывает прокурор, однако почему-то все считают, что это месть или сведение личных счетов.
Пожалуй, это популярно для медиа-пространства,
– подытожил Сытник.
Дело Татарова: что известно
- Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме с незаконным присвоением квартир Нацгвардии. Речь идет об убытках для государства в размере более 81 миллиона гривен.
- 18 декабря НАБУ объявило подозрение Татарову.
- Офис генпрокурора впоследствии передал дело из НАБУ в СБУ. В НАБУ назвали это вмешательством в расследование.
- Татарову дважды планировали избрать меру пресечения, однако этого не произошло. Объясняли, что якобы "подозрение было необоснованное".
- Заместитель Ермака 30 декабря вышел из ВАКСа под крики "позор".
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