В политике распространяли информацию, что якобы глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник может мстить заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. Речь идет о подозрении Татарову от НАБУ. Сам Сытник опроверг слухи.

По словам главы НАБУ, он с Татаровым фактически незнаком. Они могли лишь несколько раз видеться или общаться по телефону, об этом Сытник сказал в интервью Радио "Новое Время".

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"Это не является оригинальным способом защиты", – заверил Сытник.

Он отметил, что подозрение подписывает детектив, согласовывает прокурор, однако почему-то все считают, что это месть или сведение личных счетов.

Пожалуй, это популярно для медиа-пространства,

– подытожил Сытник.

Дело Татарова: что известно