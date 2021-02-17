Международный валютный фонд может не стать готовым поддерживать и финансировать Украину. В частности, если государство не захочет реформироваться и в дальнейшем будет топтаться на месте.

Таким очередным индикатором может стать попытка уволить руководителя Национального антикоррупционного бюро расследований Артема Сытника. Такое мнение высказал журналист "Нового времени" Виталий Сыч в эфире программы "Что это было".

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Сытник – раздражитель для всех

По его словам, Сытник ранее был неудобен для Петра Порошенко и его компании. Теперь он неудобен и для Владимира Зеленского и его компании.

Он является большим раздражителем для всех,

– отметил Сыч.

Журналист заметил: "Они постоянно пытаются что-то расследовать. Всегда власть выдумывает завуалированные схемы, чтобы признать работу Сытника неэффективной".

Как отреагируют западные партнеры

Он также сказал, что де-факто от Сытника, который пытается бороться с коррупцией, просто хотят избавиться. "Если его уволят, то западные партнеры поймут это как шаг назад", – добавил Сыч.

Увольнение Сытника: что известно