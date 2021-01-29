Сыновья Кернеса требуют посмертно оправдать отца
Сыновья покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса просят продолжить рассмотрение его дела. Они требуют, чтобы их отца оправдали по делу о похищении участников Евромайдана.
Источник: "Суспільне"
Ходатайство подали сыновья Кернеса Даниил и Кирилл на заседании Киевского райсуда Полтавы 29 января. Об этом рассказала одна из защитниц Кернеса Юлия Плетнева.
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Правда, Даниил Привалов прибыл в суд, а Кирилл Кернес подавал ходатайство через адвокатов. Плетнева убеждает, что Кернес и его телохранители невиновны.
Что говорит сторона потерпевших
Представительница потерпевших Татьяна Зелькина отметила, что после долгой паузы состоялось подготовительное заседание. Оно продолжалось в течение 4 часов. Следующее назначили на 22 февраля. К слову, перед тем последнее заседание проходило в феврале 2020 года.
Зелькина добавила, что дело "снова в процессе".
Дело Кернеса: кратко
- Кернеса и 2 его охранников обвиняют в избиении и похищении двоих участников харьковского Евромайдана в 2014 году, их пытках и угрозе убийством.
- В августе 2018 года дело закрыли. Однако Генпрокуратура и потерпевшие это обжаловали.
- В январе 2020 года суд удовлетворил апелляцию и отправил дело на рассмотрение в суд первой инстанции.
- Подготовительное заседание откладывали из-за болезни Кернеса.
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