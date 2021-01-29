Сыновья покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса просят продолжить рассмотрение его дела. Они требуют, чтобы их отца оправдали по делу о похищении участников Евромайдана.

Источник: "Суспільне"

Ходатайство подали сыновья Кернеса Даниил и Кирилл на заседании Киевского райсуда Полтавы 29 января. Об этом рассказала одна из защитниц Кернеса Юлия Плетнева.

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Правда, Даниил Привалов прибыл в суд, а Кирилл Кернес подавал ходатайство через адвокатов. Плетнева убеждает, что Кернес и его телохранители невиновны.

Что говорит сторона потерпевших

Представительница потерпевших Татьяна Зелькина отметила, что после долгой паузы состоялось подготовительное заседание. Оно продолжалось в течение 4 часов. Следующее назначили на 22 февраля. К слову, перед тем последнее заседание проходило в феврале 2020 года.

Зелькина добавила, что дело "снова в процессе".

Обратите внимание! Кернес умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите". В медучреждении политик лечился от осложнений коронавируса. Подробнее – читайте здесь.

Дело Кернеса: кратко