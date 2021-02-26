Отец погибшего на Донбассе украинского военного Анатолий Корниенко подал жалобу в Европейский Суд по правам человека. Он доказывает, что его сын Евгений Корниенко погиб из-за агрессии России.

ЕСПЧ принял жалобу. Эту информацию подтвердили в правозащитной группе "Сич", которая помогает Корниенко.

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Что известно об иске

По словам юристки Марины Киптилы, Корниенко уже доказал в украинском суде, что его сын погиб из-за российской агрессии. На это ушло 3 года.

Теперь отец требует, чтобы ЕСПЧ признал нарушение Россией 2 и 13 статей Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Что известно о гибели сына Корниенко.

Евгений Корниенко из Днепропетровской области был на Донбассе несколько месяцев. Однако 12 августа 2014 года 22-летний парень погиб в бою под Углегорском.

Когда сын погиб, Анатолий Корниенко ушел на фронт добровольцем. Мужчина служил в Вооруженных силах Украины в течение 5 лет. Он прошел "горячие" точки Донбасса и получил несколько наград.

Обратите внимание! В ноябре 2020 года ЕСПЧ приобщил к делу Украины против России по Донбассу еще 2 кейса. В частности, относительно сбития MH17 и детей из госучреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны.