Обвиняет в вымогательстве 300 евро: сын мужчины, облившего завуча фекалиями, пошел в полицию

В городе Новоселицы, что на Буковине, мужчина вылил ведро с фекалиями на завуча медицинского колледжа. Он обвинил преподавателя в вымогательстве взятки.

Теперь сын буковинца написал заявление в полицию, в котором отметил, что педагог хотела получить от него 300 евро за успешную сдачу зачета.

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В талоне единого учета уголовных нарушений отмечено, что в настоящее время документ рассматривают и определяют, есть ли основания для открытия дела.

преподаватель утверждает, обвинения безосновательны, потому что она никогда не требовала взяток.

отец мальчика заявляет, что имеет доказательства вымогательства взятки и уже передал их полицейским.

Мужчина облил преподавательницу фекалиями

Скандальный инцидент произошел 25 июня на Буковине у Новоселицкого Дома культуры, где проходило торжественное мероприятие.

45-летний мужчина облил фекалиями завуча местного медицинского колледжа и обвинил ее в вымогательстве взятки.

По его словам, женщина якобы хотела 300 евро за успешную сдачу зачета.

Правоохранители возбудили против буковинца дело по статье о хулиганстве. Если вину докажут, ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Что известно о 45-летнем буковинце

Местные СМИ сообщают, что фигурант дела Дмитрий Иванович Корний 1976 года рождения родом из города Воркута, в России.







В прошлом у него уже был похожий инцидент, только тогда он вылил на голову женщине, которая находилась на рабочем месте в городском совете, стакан горячего кофе.



В 2017 году Корний тоже имел привлечение по статье о мелком хулиганстве. Местные СМИ сообщают, что фигурант дела Дмитрий Иванович Корний 1976 года рождения родом из города Воркута, в России. "Черновицкие Реалии" на своей странице в фейсбуке утверждают, что 45-летний мужчина уже отбывал наказание за кражу.В прошлом у него уже был похожий инцидент, только тогда он вылил на голову женщине, которая находилась на рабочем месте в городском совете, стакан горячего кофе.В 2017 году Корний тоже имел привлечение по статье о мелком хулиганстве.

На Буковине на завуча медколледжа вылили ведро фекалий: смотрите видео (Внимание! Ненормативная лексика! 18+)