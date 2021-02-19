Артем Аристов, сын депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова отличился любовью к скорости. Средь бела дня он ездил по Киеву со скоростью 140 километров в час.

Соответствующее видео Артем выложил в свои сториз на странице в инстаграме. На кадрах отчетливо видно: на спидометре авто, которым управлял парень, отметка в 130 – 140 километров в час.

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Ехал с такой скоростью Артем днем. На своих видео он предложил подписчикам угадать, куда он направляется ехать с такой скоростью: гулять или в зал.

Сын нардепа от "Слуги народа" гонял по Киеву со скоростью 140 км – смотрите видео

Отметим. В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 километров в час. Вне населенных пунктов на всех дорогах разрешено движение со скоростью не более 110 километров в час.

Как пишут журналисты телеграм-канала PavlovskyNews, лишь недавно Аристова видели за рулем с кальяном. Кроме того отмечают: Артем является сыном Юрия Аристова от первого брака, но нардеп не вносит его данные в свою декларацию.

Кто из депутатов и чиновников превышает скорость

Источник: Bihus.Info