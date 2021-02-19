Сын депутата из "Слуги народа" гонял по Киеву со скоростью 140: видео
Артем Аристов, сын депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова отличился любовью к скорости. Средь бела дня он ездил по Киеву со скоростью 140 километров в час.
Источник:PavlovskyNews
Соответствующее видео Артем выложил в свои сториз на странице в инстаграме. На кадрах отчетливо видно: на спидометре авто, которым управлял парень, отметка в 130 – 140 километров в час.
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Ехал с такой скоростью Артем днем. На своих видео он предложил подписчикам угадать, куда он направляется ехать с такой скоростью: гулять или в зал.
Сын нардепа от "Слуги народа" гонял по Киеву со скоростью 140 км – смотрите видео
Как пишут журналисты телеграм-канала PavlovskyNews, лишь недавно Аристова видели за рулем с кальяном. Кроме того отмечают: Артем является сыном Юрия Аристова от первого брака, но нардеп не вносит его данные в свою декларацию.
Кто из депутатов и чиновников превышает скорость
Источник: Bihus.Info
- Скандальный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский является одним из крупнейших нарушителей ПДД, которого успели "поймать". Его ярко-зеленый Mercedes G55 AMG успел дважды нарушить правила, а на Toyota Land Cruiser он нарушил девять раз.
- Нардепа и члена группы "Партия "За будущее" Антон Яценко в СМИ называют "дорожным убийцей" и говорят, что в его биографии уже было смертельное ДТП, участие в котором сам политик опровергает.
- Превышает скорость и первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов. В течение двух первых недель работы камер чиновник нарушил пять раз, однако все свои штрафы он оплатил.
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