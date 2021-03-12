Сын Ахметова купил имение возле Женевского озера за 2 миллиарда гривен, – Лещенко
Семья олигарха Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы, в Швейцарии. Его цена составляла 60 миллионов франков или 2 миллиарда гривен.
Источник:телеграм Лещенко
Имение купили для сына олигарха – Дамира Ахметова. Об этом сообщил экс-депутат и журналист Сергей Лещенко.
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Как говорится в сообщении, бывший нардеп обнародовал "обещанный бабах". А именно то, что сын олигарха Рината Ахметова Дамир 7 декабря 2020 года купил за 2 миллиарда гривен виллу возле Женевского озера.
"А Укрзализныця по итогам 2020 года недополучит 4 миллиарда гривен за перевозку железной руды, потому что лоббисты Ахметова заблокировали это решение", – прокомментировал Лещенко.
Сначала украинцы за свой счет содержали олигархов. Теперь начинают содержать их детей,
– добавил Лещенко.
Купил не только виллу
Также на страницах издания "Kyiv Post" Лещенко сообщил, что Ахметов купил в городе Везен 2 здания – роскошную виллу и дом поменьше по соседству. Кроме этого, и участок площадью 7 600 квадратных метров.
Вилла Дамира Ахметова в Везене / Фото KyivPost
Что известно о Дамире Ахметове
- 32-летний Дамир – старший сын Рината Ахметова. Он покинул Украину в возрасте 10 лет, учился в Швейцарии и Великобритании.
- Дамир Ахметов входит в наблюдательный совет компании "Метинвест", которая является главным бенефициаром несправедливых тарифов Укрзализныци.
- Также Дамир Ахметов – член наблюдательного совета компании ДТЭК, которая "нагрела" государство на схеме "Роттердам+" на 40 миллиардов гривен, напомнил Лещенко.
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