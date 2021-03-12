Семья олигарха Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы, в Швейцарии. Его цена составляла 60 миллионов франков или 2 миллиарда гривен.

Имение купили для сына олигарха – Дамира Ахметова. Об этом сообщил экс-депутат и журналист Сергей Лещенко.

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Как говорится в сообщении, бывший нардеп обнародовал "обещанный бабах". А именно то, что сын олигарха Рината Ахметова Дамир 7 декабря 2020 года купил за 2 миллиарда гривен виллу возле Женевского озера.

"А Укрзализныця по итогам 2020 года недополучит 4 миллиарда гривен за перевозку железной руды, потому что лоббисты Ахметова заблокировали это решение", – прокомментировал Лещенко.

Сначала украинцы за свой счет содержали олигархов. Теперь начинают содержать их детей,

– добавил Лещенко.

Купил не только виллу

Также на страницах издания "Kyiv Post" Лещенко сообщил, что Ахметов купил в городе Везен 2 здания – роскошную виллу и дом поменьше по соседству. Кроме этого, и участок площадью 7 600 квадратных метров.



Вилла Дамира Ахметова в Везене / Фото KyivPost

Что известно о Дамире Ахметове

32-летний Дамир – старший сын Рината Ахметова. Он покинул Украину в возрасте 10 лет, учился в Швейцарии и Великобритании.

Дамир Ахметов входит в наблюдательный совет компании "Метинвест", которая является главным бенефициаром несправедливых тарифов Укрзализныци.

Также Дамир Ахметов – член наблюдательного совета компании ДТЭК, которая "нагрела" государство на схеме "Роттердам+" на 40 миллиардов гривен, напомнил Лещенко.

Справка. Forbes оценивает состояние Рината Ахметова в 7,6 миллиарда долларов. За пределами Украины у Ахметова-старшего нет значительного бизнеса. Однако у него есть ценные приобретения заграницей.